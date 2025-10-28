Una decina di minuti di gioco spezzettato, a ritmi lenti e, al 56', Lookman prova a risvegliare l'Atalanta. Salta due avversari, prova la conclusione a rete, ribattuta: sulla respinta, il giovane Lorenzo Bernasconi tira debolmente tra le braccia del portiere rossonero Mike Maignan. Al 62' Allegri è costretto a richiamare in panchina Giménez, un po' acciaccato ma comunque artefice di una prestazione negativa, per inserire al suo posto il rientrante Ruben Loftus-Cheek.

Un minuto più tardi, Alexis Saelemaekers vanifica un contropiede cercando di servire Nkunku invece di puntare dritto verso la porta, laddove avrebbe avuto un'autostrada da sfruttare. Il Milan sembra un po' più vivo: al 65' altro cross dalla sinistra di Bartesaghi, colpo di testa di Loftus-Cheek e intervento del portiere orobico, Marco Carnesecchi, ad anticipare Nkunku nell'area piccola dei nerazzurri.

Ancora Diavolo pericoloso al 67', quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Luka Modrić, ci provano prima Saelemaekers (tiro ribattuto), poi Loftus-Cheek. Sull'inglese si immola Bernasconi. Il Milan insiste e, al 68', facendo girare il pallone, per poco non trova il nuovo vantaggio. Cross dalla sinistra di Nkunku, sponda di Saelemaekers, girata di Youssouf Fofana e sfera che termina fuori non di molto.

Una ripresa con occasioni da ambedue le parti — Jurić prova a ridisegnare la sua squadra e, al 72', toglie dal campo Honest Ahanor e Bernasconi inserendo, al loro posto, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova. L'Atalanta si riaffaccia dalle parti di Maignan all'81', quando, sul calcio d'angolo battuto da Brescianini, salta di testa Isak Hien: pallone sul fondo. Doppio cambio nella fila della 'Dea', poi, un minuto più tardi: fuori Mario Pašalić e Charles De Ketelaere; dentro Yunus Musah e Lazar Samardzic.

All'85' l'esterno dell'Atalanta, Davide Zappacosta, supera Fikayo Tomori in velocità e scarica un tiro a giro all'incrocio dei pali: Maignan vola e la toglie dall'angolo. Sul susseguente corner, ancora Zappacosta pericoloso ma impreciso. Per poco, all'88', l'ex Musah non beffa il Milan sotto misura. Quindi, al 90', Allegri richiama in panchina Saelemaekers per inserire Zachary Athekame.

L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 assegna 5' di recupero, nel corso dei quali non succede più nulla. Atalanta-Milan 1-1 al 90': punto tutto sommato positivo sul campo di una rivale storicamente ostica come quella nerazzurra, in una partita dove, però, il Diavolo avrebbe potuto e dovuto fare sicuramente meglio. Soprattutto nella prima frazione di gioco.