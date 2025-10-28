Il nostro percorso deve continuare, questa partita non ci lascia felici: abbiamo alzato l’asticella tra di noi, abbiamo grandi aspettative su di noi. Faremo di tutto per migliorare e tornare a vincere. Sicuramente questa squadra ha un grande potenziale nei giocatori e nello staff. Proprio per questo abbiamo grande voglia di far bene: poi ovviamente non si possono vincere tutte le partite ma dobbiamo dare sempre il 100%. Dobbiamo recuperare, migliorare, lavorare con serenità e grande voglia per fare una grandissima annata. Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca ma anche grandissimi spunti su cui migliorare”.
Sulla compattezza difensiva: “Sicuramente è un grande lavoro dello staff e del mister, a cui va dato merito: ha sistemato tante cose. C’è ancora da migliorare, prendere gol non ci lascia felici. Dobbiamo tornare a non subirli. I centrocampisti e gli attaccanti ci danno una grande mano, ci permettono di essere una squadra compatta: è merito di tutti se riusciamo a concedere meno occasioni rispetto agli anni passati”
© RIPRODUZIONE RISERVATA