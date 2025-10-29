Atalanta-Milan, Ricci: 'L'importante era non perdere su campo difficile'

È arrivato il gol, ma non solo. Sei in fiducia? "Sì… Cerco sempre di fare del mio meglio, magari a volte viene di più e a volte viene meno. Ovviamente è un periodo dove dovevo trovare un po’ di condizione perché venivo da un periodo dove non ho giocato molto e queste partite mi sono servite. L’importante è riuscire sempre ad aiutare la squadra".

Sul momento del Milan: "Siamo in un momento dove bisogna migliorare ma l’importante è non perdere. Ci sono partite in cui la giornata va un po’ storta come poteva essere nel primo tempo oggi che magari abbiamo subito un po’ di più il possesso palla ma siamo rimasti compatti, abbiamo difeso tutti insieme: è la prova che c’è un grande gruppo alla base e con questo gruppo ci possiamo togliere delle soddisfazioni".

Che titolo diamo alla partita di domenica contro la Roma? Avete voglia di giocarla subito? "Sì, la voglia c’è sempre. Poi siamo a San Siro davanti ai nostri tifosi: è una partita molto importante. Affrontiamo un’altra squadra che sta dimostrando di essere tra le migliori e la affronteremo come sempre. Con grande grinta, con grande impatto e poi alla fine vedremo".