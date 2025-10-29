Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Ricci: “Punto guadagnato su campo difficile. Domenica contro la Roma …”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ricci: “Punto guadagnato su campo difficile. Domenica contro la Roma …”

Atalanta-Milan, Ricci: 'L'importante era non perdere su campo difficile'
Nel pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan spicca la prova di Samuele Ricci, autore del suo primo gol in rossonero. Il centrocampista, in crescita dopo un periodo difficile, parla di fiducia, spirito di gruppo e voglia di riscatto contro la Roma.
Redazione

Nel pareggio 1-1 tra Atalanta e Milan, una delle note più positive della serata è la prestazione di Samuele Ricci. Dopo la brutta prova contro il Pisa, il centrocampista italiano ha giocato una partita con grande intensità e ritmo, trovando al 4' il primo gol con la maglia rossonera, con un tiro da fuori area deviato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante questo però, il Milan non è riuscito a trovare la vittoria vista anche la situazione infortuni molto complicata da gestire con un calendario così compresso. Il numero quattro rossonero, al termine della partita, è stato intervistato in mix zone dai microfoni di TeleLombardia.

Atalanta-Milan, le parole di Ricci nel post-partita

—  

Un punto guadagnato o due punti persi? "Io ti direi un punto, un punto che serve per muovere la classifica, un punto che seve a dare continuità su un campo molto difficile contro una squadra molto difficile da affrontare perché sono aggressivi, vanno uomo contro uomo. Nel primo tempo abbiamo fatto troppi errori tecnici, nel secondo tempo siamo rientrati bene e a abbiamo creato delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare".

LEGGI ANCHE

È arrivato il gol, ma non solo. Sei in fiducia? "Sì… Cerco sempre di fare del mio meglio, magari a volte viene di più e a volte viene meno. Ovviamente è un periodo dove dovevo trovare un po’ di condizione perché venivo da un periodo dove non ho giocato molto e queste partite mi sono servite. L’importante è riuscire sempre ad aiutare la squadra".

Sul momento del Milan: "Siamo in un momento dove bisogna migliorare ma l’importante è non perdere. Ci sono partite in cui la giornata va un po’ storta come poteva essere nel primo tempo oggi che magari abbiamo subito un po’ di più il possesso palla ma siamo rimasti compatti, abbiamo difeso tutti insieme: è la prova che c’è un grande gruppo alla base e con questo gruppo ci possiamo togliere delle soddisfazioni".

LEGGI ANCHE: Il Milan scarica Giménez: prende quota un clamoroso scambio per il ‘Bebote’ >>>

Che titolo diamo alla partita di domenica contro la Roma? Avete voglia di giocarla subito? "Sì, la voglia c’è sempre. Poi siamo a San Siro davanti ai nostri tifosi: è una partita molto importante. Affrontiamo un’altra squadra che sta dimostrando di essere tra le migliori e la affronteremo come sempre. Con grande grinta, con grande impatto e poi alla fine vedremo".

Leggi anche
Atalanta-Milan, Pardo su Leao e Gimenez: “Su Rafa non ingigantirei la questione. Su Santi...
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA