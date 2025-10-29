Serie A, dopo il successi del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, proseguirà oggi la nona giornata di campionato: ecco le sei partite in calendario con Juventus, Inter e Roma in campo.

Redazione PM 29 ottobre - 11:43

