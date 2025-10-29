Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Serie A, oggi prosegue la 9^ giornata: tre big in campo. Ecco il calendario completo

SERIE A

Serie A, oggi prosegue la 9^ giornata: tre big in campo. Ecco il calendario completo

Serie A, oggi in campo tre big: ecco il programma completo
Serie A, dopo il successi del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, proseguirà oggi la nona giornata di campionato: ecco le sei partite in calendario con Juventus, Inter e Roma in campo.
Redazione PM

Prosegue oggi la nona giornata di Serie A. Dopo il successo di ieri del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, oggi sono previste sei partite in calendario con Juventus, Roma e Inter in campo rispettivamente contro Udinese, Parma (ore 18.30) e Fiorentina (ore 20.45).

In caso di successo i nerazzurri raggiungerebbero a quota 18 punti i rossoneri di Massimiliano Allegri, mentre i giallorossi hanno l'opportunità di allungare a più tre sul Diavolo e raggiungere Conte in testa alla classifica. Chiudono domani Cagliari-Sassuolo (ore 18.30) e Pisa-Lazio (ore 20.45).

LEGGI ANCHE

Si tratta comunque di un campionato equilibrato che vede molte squadre in poche punti giocarsi lo scudetto e i posti in Champions League. Per il Milan sarà importante la prossima giornata quando a San Siro arriverà  la Roma di Gian Piero Gasperini. Un successo potrebbe infatti rilanciare le ambizioni scudetto della formazione di Massimiliano Allegri.

Serie A, ecco il calendario della 9^ giornata

—  

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 18.30

Juventus-Udinese 18.30

Roma-Parma 18.30

Bologna-Torino 20.45

Genoa-Cremonese 20.45

Inter-Fiorentina 20.45

LEGGI ANCHE: Tomori: "La telefonata di Maldini ha cambiato tutto. L'amore dei tifosi nella corsa Scudetto fu immenso" >>>

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45

Leggi anche
Atalanta-Milan, Costacurta: “Meglio senza Leao, Modric giocatore straordinario. Su Gimenez...
Atalanta-Milan, Pedullà: “Modric appannato, non può giocare 40 partite. Da quando è uscito...

© RIPRODUZIONE RISERVATA