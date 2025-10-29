Si tratta comunque di un campionato equilibrato che vede molte squadre in poche punti giocarsi lo scudetto e i posti in Champions League. Per il Milan sarà importante la prossima giornata quando a San Siro arriverà la Roma di Gian Piero Gasperini. Un successo potrebbe infatti rilanciare le ambizioni scudetto della formazione di Massimiliano Allegri.
Serie A, ecco il calendario della 9^ giornata—
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
