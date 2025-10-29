Atalanta-Milan, Biasin: 'Buon pareggio a Bergamo. Normale se mancano..'

Grazie al punto ottenuto alla 'New Balance Arena' il Milan di Allegri è secondo in classifica, a tre lunghezze di distanza dal Napoli di Antonio Conte, che grazie alla vittoria esterna sul campo del Lecce conferma con forza il primato in Serie A. Nella giornata di mercoledì, scenderanno in campo tre squadre in lotta con il Milan per i posti alti della classifica: alle 18:30 Juventus-Udinese e Roma-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter di Chivu è chiamata a rialzarsi contro la Fiorentina di Stefano Pioli.
