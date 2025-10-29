Atalanta-Milan, Biasin: 'Buon pareggio a Bergamo. Normale se mancano..'

Atalanta-Milan, il commento di Fabrizio Biasin

"E il Milan, che fatica un po’ ma prende un buon punto a Bergamo contro una bella Atalanta. Il motivo? Semplice e facilmente riassumibile: se - tra gli altri - ti mancano Pulisic, Rabiot, hai Leao a mezzo servizio e in generale pochi ricambi… è tutto piuttosto normale".