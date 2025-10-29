Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Biasin lucido: “Buon punto a Bergamo contro una bella dea. Soprattutto se ti mancano …”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Biasin lucido: “Buon punto a Bergamo contro una bella dea. Soprattutto se ti mancano …”

Atalanta-Milan, Biasin: 'Buon pareggio a Bergamo. Normale se mancano..'
Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin commenta il pareggio 1-1 tra Atalanta e Milan: primo gol di Ricci, risposta di Lookman. Allegri fa i conti con assenze pesanti, ma il punto a Bergamo vale il secondo posto a -3 dal Napoli.
Redazione

Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Fabrizio Biasin commenta la partita del Milan contro l'Atalanta a Bergamo, conclusa con il risultato di 1-1. In rete per i rossoneri Samuele Ricci al primo gol in maglia Milan, Ademola Lookman per la squadra di Ivan Juric, più pericolosa e intensa della squadra guidata da Massimiliano Allegri, complici le numerose assenze in un momento delicato del calendario rossonero.

Atalanta-Milan, il commento di Fabrizio Biasin

—  

"E il Milan, che fatica un po’ ma prende un buon punto a Bergamo contro una bella Atalanta. Il motivo? Semplice e facilmente riassumibile: se - tra gli altri - ti mancano Pulisic, Rabiot, hai Leao a mezzo servizio e in generale pochi ricambi… è tutto piuttosto normale".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri in ansia per Tomori: il centrale può saltare la partita con la Roma?

Grazie al punto ottenuto alla 'New Balance Arena' il Milan di Allegri è secondo in classifica, a tre lunghezze di distanza dal Napoli di Antonio Conte, che grazie alla vittoria esterna sul campo del Lecce conferma con forza il primato in Serie A. Nella giornata di mercoledì, scenderanno in campo tre squadre in lotta con il Milan per i posti alti della classifica: alle 18:30 Juventus-Udinese e Roma-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter di Chivu è chiamata a rialzarsi contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Leggi anche
Atalanta-Milan, Ravezzani: “Rossoneri la sfangano a Bergamo. Leao svogliato, Gimenez non...
Atalanta-Milan, l’analisi di Letizia: “Ricci illude, Lookman risponde. Pareggio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA