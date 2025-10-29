Pianeta Milan
Milan, è emergenza? Tre pareggi nelle ultime gare frenano il ritmo da scudetto

Milan-Pisa, Allegri: messaggio chiari. 'Punto importante'. E su Leao ...
Da attuare una ipotetica fuga all'andare a -3 dal Napoli, primo in classifica: ad Allegri si è ribaltata la situazione
Alessia Scataglini
Da attuare una ipotetica fuga all'andare a -3 dal Napoli, primo in classifica: ad Allegri si è ribaltata la situazione, ritrovandosi ad inseguire il Napoli di Antonio Conte, a quota 21 punti. Dopo l'inaspettato pareggio con il Pisa a San Siro, i rossoneri dovevano riscattarsi a Bergamo: riscatto che, però, non è arrivato dato che, nella serata di ieri contro l'Atalanta, il Milan di Allegri ha pareggiato ancora (1-1 grazie ai gol di Ricci e Lookman).

Milan, che succede?

—  

Il pareggio con la Dea non è di certo da buttare, ma è quasi come una fotografia del momento che i rossoneri stanno vivendo, complici gli innumerevoli infortuni. Le assenze pesano moltissimo, soprattutto quella di Rabiot e il calendario pesante non aiuta di certo.

Il periodo più ottimale risale allo scontro con il Napoli di Conte a San Siro dove, i rossoneri, hanno vinto 2-1 in inferiorità numerica contro i campioni d'Italia in carica, continuando la striscia di risultati positivi iniziata dopo la prima contro la Cremonese (persa 1-0).

Da quel momento in poi, complice anche la sosta delle nazionali, il ritmo è cambiato: 1 vittoria in un mese, contro la Fiorentina di Pioli e ben 3 pareggi nelle ultime quattro giornate. Allegri ha sempre riferito di tenersi stretti questi punti perchè, dato il forte momento di difficoltà, son punti guadagnati.

A pesare più di tutte sono le assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, due giocatori chiave e pilastri della squadra rossonera. La rosa, ora come ora, è 'molto ristretta' nonostante una sola partita a settimana.

Il Milan è vero che è riuscito a sbloccare la partita dopo pochissimi minuti, ma si è fatto riprendere di almeno 1 gol, basti pensare appunto a Pisa e Atalanta.  Dopo appena 9 partite di campionato, il Milan ci ha fatto comprendere una cosa: può ambire allo scudetto, ma ha anche dei limiti a livello di rosa. Molto importanti saranno le prossime tre gare: Roma, Parma e Inter, li si potranno capire le ambizioni della squadra.

Due scontri diretti su tre che i rossoneri proveranno a vincere nonostante gli intoppi. Dopo la sosta delle Nazionali però, diversi calciatori dovrebbero rientrare come, ad esempio, Ardon Jashari. Restando positivi, il Milan è a conoscenza del suo calendario e sa che, dopo questi due incontri, il calendario sarà molto più semplice.  Allegri, perciò, dovrà stringere i denti e conquistare più punti possibili arrivando alla 13esima giornata più 'rilassato'

 

 

