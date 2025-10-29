Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”

INTERVISTE

Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”

Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il 'Bebote'
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', Stefano Mattei ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri strappa un punto in un campo davvero ostico: quello di Bergamo dell'Atalanta. I rossoneri, nella serata di ieri, hanno affrontato la Dea di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo. La partita si è sbloccata subissimo, con un gol al 4 minuto di Samuele Ricci, centrocampista rossonero. A metà del primo tempo, invece, è arrivata la beffa: al minuto 35 Ademola Lookam prende palla e, con un tiro potentissimo, la insacca sotto la traversa, riportando il tutto in parità. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', Stefano Mattei ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri, dando un suggerimento utile in chiave scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Mattei

—  

LEGGI ANCHE: Milan, come stanno gli infortunati? Da Tomori a Leao: tutti gli aggiornamenti

Se il ritmo del Milan è da scudetto: "Il Milan ha perso nella fase più difficile i suoi giocatori migliori, Rabiot e Pulisic. Poi Leao, che purtroppo è questo, come la luce degli alberi di Natale, che si accende e si spegne. A gennaio se vuole lottare per il titolo, il Milan deve prendere un centravanti".

Leggi anche
Serie A, De Siervo: “Curve ostaggio di criminali. Occorre una riforma come successo in...
Criscitiello-Pazzini: “L’errore di Napoli non è rigore. Il VAR ha migliorato tante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA