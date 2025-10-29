Il Milan di Massimiliano Allegri strappa un punto in un campo davvero ostico: quello di Bergamo dell'Atalanta. I rossoneri, nella serata di ieri, hanno affrontato la Dea di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo. La partita si è sbloccata subissimo, con un gol al 4 minuto di Samuele Ricci, centrocampista rossonero. A metà del primo tempo, invece, è arrivata la beffa: al minuto 35 Ademola Lookam prende palla e, con un tiro potentissimo, la insacca sotto la traversa, riportando il tutto in parità. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', Stefano Mattei ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri, dando un suggerimento utile in chiave scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole: