Luigi De Siervo , amministratore delegato di Lega Serie A, è stato intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio riguardo diversi temi attuali legati al campionato Italiano. Oltre ad aver parlato della discussa possibilità di giocare Milan-Como a Perth in Australia, De Siervo si è anche espresso sugli ultras e le curve in Italia, che sempre più sono protagoniste, in negativo, di vicende giudiziarie oppure legate a fatti di cronaca.

Le dichiarazioni di De Siervo

Così l'a.d. della Lega: "Abbiamo visto tutti cosa è successo allo stadio San Siro nel corso degli ultimi anni, una situazione che noi dichiaravamo e denunciavamo col capo della Polizia negli anni. Le curve sono ostaggio di gruppi criminali che siano riferibili a cosche mafiose o criminali semplici. Abbiamo visto il disastro avvenuto con il lancio della pietra per quanto riguarda il povero autista del pullman di Montecatini. Quello che voglio dire è che purtroppo le curve spesso sono lo specchio un po' di come le forze d'ordine e il Paese gestisce certi gruppi di persone".