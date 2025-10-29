Nell'ultimo appuntamento con 'Cronache di Spogliatoio', Marco Cattaneo , giornalista sportivo, ha intervistato Massimo Ambrosini , ex giocatore e capitano del Milan . Nell'intervista, Cattaneo, come molti altri opinionisti, si è chiesto: ma il milan può davvero vincere lo scudetto? La stessa domanda è stata posta a Massimo Ambrosini che, senza tanti giri di parole, ha dichiarato:

Le parole di Ambrosini: "Io se guardo il Milan, mi sembra sia una squadra che faccia le cose assieme, che sia un gruppo veramente apposto. Al di là di quello che poi diciamo le voci che arrivano, le sensazioni che possono darti le persone all'interno. Però la realtà è che sembra una squadra che ha una direzione univoca nel fare le cose, quindi cosa si dice di una squadra del genere? Che secondo me loro dentro lo sanno che sono inferiori agli altri, soprattutto alle due squadre di cui parliamo tanto, ma che possono nutrire una speranza se fanno il 100% e più di quello che possono fare, che possono essere. però, secondo me, non so se se lo dicono, però se lo devono dire."