Sull'esonero di Tudor e sul probabile arrivo di Spalletti: "Se mi aspettavo che Tudor potesse essere esonerato? Sinceramente no, però la Juventus è una grande società e sa quello che fa. Mi dispiace per Tudor, però questo è il calcio. Spalletti? Nel caso dovesse essere lui il nuovo allenatore della Juventus, saprà gestire tutto, è già subentrato in altre occasioni".