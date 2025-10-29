Sull'esonero di Tudor e sul probabile arrivo di Spalletti: "Se mi aspettavo che Tudor potesse essere esonerato? Sinceramente no, però la Juventus è una grande società e sa quello che fa. Mi dispiace per Tudor, però questo è il calcio. Spalletti? Nel caso dovesse essere lui il nuovo allenatore della Juventus, saprà gestire tutto, è già subentrato in altre occasioni".
Se Spalletti dovesse chiamarla come collaboratore: "Tranquilli, non mi chiama, già ha il suo staff. Se dovesse chiamarmi risponderò. Sì o no? Quante cose volete sapere... già che rispondo è tanto".
Sul problema del centravanti nella Roma: "I problemi ci sono in tutte le squadre, chi più chi meno. Però la Roma con questi problemi è prima, perciò..."
