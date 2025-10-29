Pianeta Milan
Totti: “Favorite per lo scudetto? Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter”

L'ex bomber della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato delle dichiarazioni su chi, secondo lui, sono le favorite per lo scudetto: il Milan...
L'ex bomber della Roma, Francesco Totti, è intervenuto a margine dell'evento per Amaro Montenegro a Milano. L'ex giocatore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni interessante: dall'esonero di Tudor, passando per la sua Roma per poi finire alla favorita per la vittoria dello scudetto dove, l'ex attaccante della Nazionale Italiana, ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Totti

Sulle favorite per lo scudetto: "Milan e Napoli sono un po' più avanti rispetto all'Inter. Ma sono queste tre che se lo giocheranno fino alla fine".

Sull'esonero di Tudor e sul probabile arrivo di Spalletti: "Se mi aspettavo che Tudor potesse essere esonerato? Sinceramente no, però la Juventus è una grande società e sa quello che fa. Mi dispiace per Tudor, però questo è il calcio. Spalletti? Nel caso dovesse essere lui il nuovo allenatore della Juventus, saprà gestire tutto, è già subentrato in altre occasioni".

Se Spalletti dovesse chiamarla come collaboratore: "Tranquilli, non mi chiama, già ha il suo staff. Se dovesse chiamarmi risponderò. Sì o no? Quante cose volete sapere... già che rispondo è tanto".

Sul problema del centravanti nella Roma: "I problemi ci sono in tutte le squadre, chi più chi meno. Però la Roma con questi problemi è prima, perciò..."

 

