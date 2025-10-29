Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Atalanta-Milan, Ambrosini: “Leao? L’avrei tolto anch’io. La mia sensazione è questa …”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ambrosini: “Leao? L’avrei tolto anch’io. La mia sensazione è questa …”

Atalanta-Milan, Ambrosini: 'Leao? L'avrei tolto anch'io. La mia sensazione è questa ...'
Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e opinionista di DAZN, ha analizzato la prestazione dei rossoneri e di Leao nel match della 9^ giornata di Serie A pareggiato alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta
Redazione PM

Il Milan esce dalla New Balance Arena di Bergamo con un pareggio prezioso ottenuto contro l'Atalanta nel match della 9^ giornata di Serie A. A suscitare stupore in casa Milan è stata la sostituzione di Rafael Leao a fine primo tempo, dopo una prestazione negativa.

Atalanta-Milan, le parole di Ambrosini su Leao

—  

Ad analizzare la prestazione del portoghese è stato Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero e ora opinionista di DAZN. Ecco le sue parole rilasciate a Elastici in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

LEGGI ANCHE

Su Leao: "Lo avrei tolto anche io alla fine del primo tempo. L’Atalanta si esponeva alle ripartenze, ma ogni volta i passaggi sono stati sbagliati, e questo è successo anche perché i movimenti di Leao erano fatti senza convinzione".

LEGGI ANCHE: Milan, guarda come cresce Ricci: bella prestazione e super gol sotto gli occhi di Gattuso >>>

Sul Milan: "Il Milan può prescindere da Leao, e lo ha dimostrato. Non ha fatto una partita scandalosa, ma la sensazione è che allegri volesse mandargli un messaggio".

Leggi anche
San Siro, Sala: “Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano”. Poi, spazio al nuovo
Tomori: “La telefonata di Maldini ha cambiato tutto. L’amore dei tifosi nella corsa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA