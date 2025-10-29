Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato del futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, casa di Milan e Inter, in un'intervista rilasciata in mattinata ai microfoni di RTL 102.5. Ecco cosa ha detto il Primo Cittadino meneghino sul tema

Daniele Triolo Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 12:29)

Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, è intervenuto stamattina a 'RTL 102.5' e, per l'occasioni, ha parlato delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che si terranno nel 2026. "Siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio Olimpico, che sono nei tempi. Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo, tutto poi si allinea".

La cerimonia di inaugurazione dei Giochi si terrà il 6 febbraio 2026 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Proprio quell'impianto che, in un futuro non troppo lontano, sarà demolito. Questo poiché, proprio lì accanto, sorgerà il nuovo stadio di Milan e Inter: un impianto moderno e funzionale che rimpiazzerà l'attuale 'casa' dei rossoneri e dei nerazzurri. Sala, a tal proposito, ha dichiarato sul 'Meazza': "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano. Le Olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".