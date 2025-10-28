Milan, le parole di Pellegatti

"Per quello che riguarda Cardinale io sono molto lineare, io mi auguro che possa riuscire nel suo progetto in questo polo dello sport, in questa holding con gli Steinbrenner degli Yankees, mi auguro che gli Yankees diventino la maggioranza a livello di proprietà, ovviamente con l'assetto calcio sempre guidato da Gerry Cardinale, dico questo perchè se questo progetto va in porto torna Adriano Galliani, perchè con questa unione con gli Steinbrenner verrà liquidato Elliot, quindi diventerà di Cardinale, con Adriano Galliani, quindi con una filosofia italiana. Non mi interessa chi sia il capo ma chi sia il responsabile dello sport. Ecco perchè mi auguro che il progetto di Cardinale di una holding con la maggioranza degli Steinbrenner a livello di azioni e l'arrivo il ritorno di Galliani. Senza aver liquidato Elliot questo per adesso non è possibile".