Nell'ultimo appuntamento con il podcast "Viva el futbal", dove sono presenti Daniele 'Lele' Adani, Ventola e Antonio Cassano , l'ex fantasista del Milan, dopo il pareggio rimediato contro il Pisa per 2-2 grazie ad un gol di Athekame nel finale, è tornato a parlare della sua 'profondissima stima' nei confronti di Massimiliano Allegri. L'ex rossonero ha riferito che le sue squadra non hanno idee e che lui, come allenatore non riesce a migliorare nessuno. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Mourinho e Allegri hanno vinto, ma i trofei se li mettessero nel c**o. Allegri non lo metto neanche minimamente in paragone con Conte, con Gasperini, con lo stesso Sarri. Le loro squadre hannno un'identità, le squadre di Allegri fanno un goal e si chiudono dietro la linea della palla, non hanno idee, non hanno svolgimento di azioni e di squadra, perchè lui non migliora nessuno".