Il giornalista e telecronista Stefano Borghi, nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, è ritornato a parlare di Milan-Pisa, pareggio inaspettato per tutto il mondo rossonero. Il telecronista ha riferito che la squadra di Allegri ha mandato un messaggio importantissimo non avendola persa. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan-Pisa, le parole di Borghi
Ha un po' sorpreso in negativo il pareggio del Milan perchè ci ha dato delle dimostrazioni, dopo aver perso in casa della Cremonese alla prima, che aveva acceso grandissimi entusiasmi anche legittimamente, una squadra che si è trovata subito, una squadra che ha superato ogni prova brillantemente, ha vinto, non ha perso, ha fatto davvero le cose per bene. È arrivato alla partita col Pisa che poteva essere una partita trappola perchè è arrivato ancora in emergenza, che aveva superato con la Fiorentina, ma che è rimasta presente. A me il Milan del primo tempo non era totalmente dispiaciuto, secondo me è più il secondo tempo che fa pensare un po' in negativo.