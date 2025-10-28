Ben quattro partite e ben quattro vittorie: l’inizio del percorso nella Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, è iniziato più che bene. L’ex centrocampista rossonero è riuscito a conquistare la vittoria con delle prestazioni super convincenti contro Estonia (5-0 e 1-3 al ritorno) e Israele (un 4-5 all'andata e un chiaro 3-0 nella ritorno).