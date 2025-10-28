Pianeta Milan
INTERVISTE

Buffon su Gattuso: “E’ stata la scelta migliore che potessimo fare. Se va male..”

La leggenda della Juventus, Gianluigi Buffon, ha speso alcune parole su Gennaro Gattuso, CT della Nazionale ed ex Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ben quattro partite e ben quattro vittorie: l’inizio del percorso nella Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, è iniziato più che bene. L’ex centrocampista rossonero è riuscito a conquistare la vittoria con delle prestazioni super convincenti contro Estonia (5-0 e 1-3 al ritorno) e Israele (un 4-5 all'andata e un chiaro  3-0 nella ritorno).

Ex Milan, le parole su Gattuso di Buffon

—  

Il rendimento, ovviamente, non è passato inosservato. Gianluigi Buffon, ex portiere della Nazionale Italiana e leggenda della Juventus, intervenuto durante la serata organizzata dal Corriere dello Sport a Napoli, ha voluto spendere alcune parole sull'ex rossonero. L'ex bianconero ha dichiarato che la sua scelta sia stata la migliore che potessero fare. Buffon a poi aggiunto anche un suo pensiero legato ad una ipotetica avventura negativa di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Gianluigi Buffon: "Gattuso è la scelta migliore che potessimo fare… e se dovesse andare male a marzo, me ne andrò a quel paese anche io".

 

