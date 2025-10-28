Pianeta Milan
Compagnoni: “Allegri obbligato ad insistere su Gimenez. Senza attaccante è molto dura”

Intervenuto ieri sera ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante del Milan
Stasera, il Milan di Allegri affronterà l'Atalanta di Juric al New Balance Stadium di Bergamo. Intervenuto ieri sera ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista italiano, ha voluto spendere alcune parole su Santiago Gimenez, attaccante rossonero che ancora non si è sbloccato in campionato, dopo ben 8 giornate. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Le parole di Maurizio Compagnoni su Gimenez: "Non è un caso che Allegri continua a insistere su Giménez: il Milan ha una composizione della rosa piuttosto fantasiosa come attaccanti perché ha un solo centravanti e tre seconde punte, diverse ma tutte seconde punte. Credo poco al tentativo di far diventare Leao una prima punta, al massimo Allegri può farlo diventare una seconda punta. Giocare senza centravanti diventa molto molto dura, a meno che non hai Messi. Allegri è quasi obbligato a insistere su Giménez, è una scelta inevitabile. Piaccia o no, Giménez è imprescindibile".

