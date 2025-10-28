Le parole di Maurizio Compagnoni su Gimenez: "Non è un caso che Allegri continua a insistere su Giménez: il Milan ha una composizione della rosa piuttosto fantasiosa come attaccanti perché ha un solo centravanti e tre seconde punte, diverse ma tutte seconde punte. Credo poco al tentativo di far diventare Leao una prima punta, al massimo Allegri può farlo diventare una seconda punta. Giocare senza centravanti diventa molto molto dura, a meno che non hai Messi. Allegri è quasi obbligato a insistere su Giménez, è una scelta inevitabile. Piaccia o no, Giménez è imprescindibile".