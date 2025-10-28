Italia Femminile, le parole di Soncin

"Ma in tutti i momenti che ho vissuto in prima persona è come se ci fossero tutte le ragazze. Sono un sognatore da allenatore come ero ambizioso da giocatore, non mi pongo limiti. Ma sono anche concreto e ho la consapevolezza che solo il lavoro quotidiano può portarci ad arrivare a certi obiettivi e traguardi. Stiamo vivendo un momento magico e lo voglio condividere con tutte le ragazze perché sono loro le protagoniste in campo e loro fanno sognare i bambini e le bambine".