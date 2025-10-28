Pianeta Milan
INTERVISTE

Italia Femminile, Soncin: “Dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e…”

Italia Femminile, Soncin: "Dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e…"
L'allenatore della Nazionale Italiana Andrea Soncin, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle ambizioni della sua squadra
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante la classica conferenza stampa della vigilia dell'amichevole contro il Brasile, in programma quest'oggi alle ore 18,15, l'allenatore della Nazionale Italiana Andrea Soncin, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il ct azzurro ha parlato sia delle sue ambizione che di quelle dell'intero gruppo, proiettandosi anche al prossimo Mondiale. Ecco, di seguito, le sue parole:

Italia Femminile, le parole di Soncin

—  

"Ma in tutti i momenti che ho vissuto in prima persona è come se ci fossero tutte le ragazze. Sono un sognatore da allenatore come ero ambizioso da giocatore, non mi pongo limiti. Ma sono anche concreto e ho la consapevolezza che solo il lavoro quotidiano può portarci ad arrivare a certi obiettivi e traguardi. Stiamo vivendo un momento magico e lo voglio condividere con tutte le ragazze perché sono loro le protagoniste in campo e loro fanno sognare i bambini e le bambine".

Ambizione e arroganza di poter vincere un Mondiale? "Ti ringrazio per la domanda diretta, ma ti rispondo come prima dell'Europeo. Volevamo fare un torneo da protagoniste e arrivare fino in fondo. I sentimenti negativi dopo la semifinale vanno a darti la risposta perché c'era la consapevolezza di poterlo fare. Ora dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e poi giocarci al meglio la semifinale che ci sarà in Brasile per arrivare fino in fondo con tutte le esperienze che stiamo facendo. Vogliamo gestire al meglio l'ultimo minuto della semifinale a differenza di quanto successo con l'Inghilterra".

