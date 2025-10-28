Milan-Pisa, le parole di Pellegatti

"Gabbia ha subito un fallo netto contro il Pisa, l'altro ieri c'è stato il commento dell'AIA che hanno detto che non era abbastanza per fermare l'azione. Sembrava veramente, anche se non me ne intendo di rugby, una di quelle azioni nelle quali un giocatore va contro un altro giocatore che non ha la palla per permettere al suo compagni o di filare veloce verso la meta. Qui la stessa cosa, mi sembrava che l'intervento di Moreo su Gabbia servisse a liberare Nzola davanti al portiere e così è stato. In teoria a rugby è permesso ma il rugby non ha le stesse regole del calcio. Quindi mi è sembrata una scelta cervellotica quella di non andare a dare il fallo e quindi non concedere il goal al Pisa. Poi la partita sarebbe magari finita 1-1 ma in quel frangente mi sembra un chiaro errore degli arbitri".