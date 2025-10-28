Pianeta Milan
Pellegatti: "Gabbia ha subito un fallo netto contro il Pisa. Scelta cervellotica di non dare…"

Carlo Pellegatti, giornalista dalla fede rossonera, è tornato a parlare dell'episodio dubbio di Milan-Pisa nel goal del 1-2
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Carlo Pellegatti, giornalista dalla fede rossonera, è tornato a parlare dell'episodio dubbio di Milan-Pisa nel goal del 1-2 dove Moreo, giocatore nerazzurro, fa un fallo clamoroso ai danni di Matteo Gabbia, che viene di conseguenza atterrato. Secondo quanto riferito dall'AIA, il contatto non era così forte per essere definito fallo. Ecco, di seguito, il pensiero di Carlo Pellegatti:

Milan-Pisa, le parole di Pellegatti

—  

"Gabbia ha subito un fallo netto contro il Pisa, l'altro ieri c'è stato il commento dell'AIA che hanno detto che non era abbastanza per fermare l'azione. Sembrava veramente, anche se non me ne intendo di rugby, una di quelle azioni nelle quali un giocatore va contro un altro giocatore che non ha la palla per permettere al suo compagni o di filare veloce verso la meta. Qui la stessa cosa, mi sembrava che l'intervento di Moreo su Gabbia servisse a liberare Nzola davanti al portiere e così è stato. In teoria a rugby è permesso ma il rugby non ha le stesse regole del calcio. Quindi mi è sembrata una scelta cervellotica quella di non andare a dare il fallo e quindi non concedere il goal al Pisa. Poi la partita sarebbe magari finita 1-1 ma in quel frangente mi sembra un chiaro errore degli arbitri".

Sull'episodio di Napoli-Inter: "Sul rigore di Mkhitaryan contro il Napoli, abbiamo visto nel derby di qualche anno fa lo stesso fallo fischiato a Kessie su Calhanoglu, però sinceramente vedere il rigore fischiato 10 secondi dopo dal guardalinee mi è sembrato strano, una cosa mai vista. Vediamo delle cose, indipendentemente da Milan, Juve e Inter, abbastanza strane".

