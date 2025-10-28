Adriano Galliani, storico dirigente del Milan di Silvio Berlusconi , è stato intervistato alla fine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. L'ex dirigente rossonero, ovviamente, ha voluto spendere anche delle parole sul Milan, spostandosi poi sull'attuale CT della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso . Eco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Sportmediaset:

Milan, le parole di Galliani

Se Gattuso riuscirà a portare la Nazionale ai Mondiali dopo due edizioni saltate: “Da quando è arrivato ha vinto tutte le partite, ha fatto 12 punti in 4 match, più non può fare. Io credo che ci porterà ai Mondiali. Rino lo conosco bene, è stato tanti anni nel Milan, è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene, per cui credo che se c’è qualcuno che ci può portare ai Mondiali è Rino sicuramente”.