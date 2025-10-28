Pianeta Milan
Adriano Galliani, storico dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri
Adriano Galliani, storico dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, è stato intervistato alla fine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. L'ex dirigente rossonero, ovviamente, ha voluto spendere anche delle parole sul Milan, spostandosi poi sull'attuale CT della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso. Eco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Sportmediaset:

Se Gattuso riuscirà a portare la Nazionale ai Mondiali dopo due edizioni saltate: “Da quando è arrivato ha vinto tutte le partite, ha fatto 12 punti in 4 match, più non può fare. Io credo che ci porterà ai Mondiali. Rino lo conosco bene, è stato tanti anni nel Milan, è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene, per cui credo che se c’è qualcuno che ci può portare ai Mondiali è Rino sicuramente”.

Sulle storie scritte dal Milan: “Si, il Milan nel periodo di Silvio Berlusconi ha vinto 29 trofei, un po’ di storie le abbiamo raccontate, ora ne racconterà altre”.

