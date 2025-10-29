Criscitiello-Pazzini: 'Quello di Napoli non è rigore. Var ha migliorato tanto'

Pazzini: "Nelle ultime due settimane mi sembra di essere tornato a un calcio di 15-20 anni fa perché ci sono un sacco di polemiche su qualsiasi questione arbitrale, giusta o non giusta. Però 15 anni fa c'era moviola e sotto questo aspetto sembriamo tornati a quegli anni lì. Il Var secondo me ha migliorato tante cose, gol no gol, fuorigioco, in tante cose il calcio ha perso tanta spettacolarità. Però rispetto a 20 anni fa ha migliorato tante cose. Ci sono delle cose che devono essere oggettive per togliere le polemiche, non può essere che a volte lo step-on-foot è rigore e invece su Bernardeschi e Conceicao no. Ci deve essere uniformità".