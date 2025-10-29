Criscitiello-Pazzini: 'Quello di Napoli non è rigore. Var ha migliorato tanto'

Pianeta Milan
Criscitiello-Pazzini: “L’errore di Napoli non è rigore. Il VAR ha migliorato tante cose”

Ai microfoni di 'Aura Sport', Michele Criscitiello e Giampaolo Pazzini si esprimono sul momento difficile della classe arbitrale, peggiorato dopo le polemiche nate dagli episodi dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le loro parole
Redazione

Nell’ultimo episodio del podcast "Aura Sport", il dibattito si è concentrato sul tema del VAR e sulle controverse decisioni arbitrali delle ultime settimane. A intervenire sull’argomento sono stati Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, e Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan, Inter e altre squadre di Serie A. Il confronto tra i due arriva dopo un turno di Serie A molto complicato per arbitri e Var. In questa giornata vanno ricordati alcuni momenti su tutti che hanno fatto polemica: l'episodio Moreo-Gabbia in Milan-Pisa, il rigore assegnato al Napoli contro l'Inter e la doppia decisione nel secondo tempo di Lazio-Juve che ha lasciato molti dubbi.

Il confronto tra Criscitiello e Pazzini

Criscitiello: "Dobbiamo distinguere, l'errore di settimana scorsa di San Siro non è rigore, l'errore di Napoli non è rigore, poi io lo dico e vado controcorrente e dico che per me non era rigore manco quello della Juventus. Per me quello che non è stato dato non è rigore, se adesso con un pestone dobbiamo dare la massima punizione, e ricordiamo che un rigore può decidere una partita. In Milan Fiorentina il rigorino ti ha deciso la partita, Napoli-Inter te l'ha indirizzata".

Pazzini: "Nelle ultime due settimane mi sembra di essere tornato a un calcio di 15-20 anni fa perché ci sono un sacco di polemiche su qualsiasi questione arbitrale, giusta o non giusta. Però 15 anni fa c'era moviola e sotto questo aspetto sembriamo tornati a quegli anni lì. Il Var secondo me ha migliorato tante cose, gol no gol, fuorigioco, in tante cose il calcio ha perso tanta spettacolarità. Però rispetto a 20 anni fa ha migliorato tante cose. Ci sono delle cose che devono essere oggettive per togliere le polemiche, non può essere che a volte lo step-on-foot è rigore e invece su Bernardeschi e Conceicao no. Ci deve essere uniformità".

