Secondo quanto riportato dai colleghi di SportItalia, in questa giornata il Var sarebbe stato posto sotto controllo. Secondo quanto riferito dal direttore Michele Criscitiello, nella sala del Video Assistan Referee di Lissone, durante le gare dell'attuale turno infrasettimanale sarebbero stati presenti alcuni membri della Procura Federale. Il loro compito? Osservare da vicino l'operato dei vari direttori di gara impegnati nel ruolo di "Video Assistant Referee" destinati a stare 'dietro le quinte' e non sul terreno di gioco.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Serie A, Var sotto osservazione: presenti alcuni membri della Procura Federale
ULTIME MILAN NEWS
Serie A, Var sotto osservazione: presenti alcuni membri della Procura Federale
Secondo quanto riportato dai colleghi di SportItalia, in questa giornata il Var sarebbe stato posto sotto controllo.
Serie A, controlli in corso—
LEGGI ANCHE: Milan, è emergenza? Tre pareggi nelle ultime gare frenano il ritmo da scudetto
Si tratterebbe di una verifica interna, svolta a garantire la massima trasparenza e correttezza nell'applicare le giuste regole di uno sport che è il più seguito a livello globale. Una notizia che fa alimentare ancora di più le varie polemiche sollevate nelle ultime giornate sull'operato arbitrale italiano, soprattutto dopo l'episodio contro il Pisa di Gabbia, ma non solo. Sotto i riflettori, così, è finita l'intera classe arbitrale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA