Secondo quanto riportato dai colleghi di SportItalia, in questa giornata il Var sarebbe stato posto sotto controllo. Secondo quanto riferito dal direttore Michele Criscitiello, nella sala del Video Assistan Referee di Lissone, durante le gare dell'attuale turno infrasettimanale sarebbero stati presenti alcuni membri della Procura Federale. Il loro compito? Osservare da vicino l'operato dei vari direttori di gara impegnati nel ruolo di "Video Assistant Referee" destinati a stare 'dietro le quinte' e non sul terreno di gioco.