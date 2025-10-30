Calciomercato Milan, siamo nel pieno della stagione per i rossoneri che troveranno nel prossimo turno del campionato la Roma: una partita molto difficile e importante, visto che i giallorossi sono diretti concorrenti per il primo obiettivo del Milan. Ritornare in Champions League dalla prossima stagione, infatti, è il traguardo principale del Diavolo, anche se i tifosi del Milan sognano di vincere lo Scudetto. Per farlo, il club potrebbe pensare a qualche colpo in entrata a gennaio per coprire qualche buco visto in questa prima parte di stagione. PROSSIMA SCHEDA