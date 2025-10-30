Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo. E con una rosa così corta …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo. E con una rosa così corta …

Milan da Scudetto? Dipende. Con Rabiot e Pulisic sì, ma la rosa ha tanti limiti
Il Milan sta pagando molto, nell'ultimo periodo, specialmente nelle partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, le assenze di Adrien Rabiot a metà campo e di Christian Pulisic in attacco. L'analisi del 'Corriere dello Sport' sulle chance di Scudetto
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha focalizzato la propria attenzione su un punto: la squadra di Massimiliano Allegri ha rallentato il proprio passo, con la vittoria sofferta contro la Fiorentina e i pareggi contro Pisa e Atalanta, nel momento in cui è rimasta senza tanti giocatori per via dei tanti infortuni.

Milan, senza Rabiot e Pulisic è dura ...

—  

La rosa del Milan, composta da soli 19 giocatori di movimento più i 3 portieri, senza tanti giocatori assenti, in particolare due big come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, mostra - inevitabilmente - una regressione nel rendimento. La società e lo staff tecnico hanno deciso, a inizio stagione, di comune accordo, di optare per un organico snello e senza troppi elementi in un'annata senza coppe europee. Quello che, però, non potevano considerare è la sequela impressionante di infortunati che si è abbattuta sul Diavolo dopo l'ultima sosta Nazionali.

LEGGI ANCHE

Allegri si è ritrovato senza Rabiot e Pulisic, perdendo gran parte del suo potenziale a centrocampo e in attacco. Senza di loro, ha evidenziato il 'CorSport', il Milan è diventata una squadra ordinaria, meno esplosiva, decisamente meno pericolosa, aggrappata agli strappi di Rafael Leão, il quale non ha certo nella continuità di rendimento la sua dote migliore. Poi sono venuti meno anche i cambi, come Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, privando i rossoneri di pedine a gara in corso per cercare di dare una scossa a partite magari incanalatesi sui binari sbagliati.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi in Serie A. L’indiscrezione: “Scout rossoneri per due giocatori”. Ecco chi >>>

Il Milan ha perso brillantezza, smalto. Difficile trovare il guizzo senza forze fresche. Men che meno competere per lo Scudetto fino in fondo se l'emergenza infortuni dovesse perdurare. Per Milan-Roma, non va dimenticato, sono a rischio forfait anche Fikayo Tomori, Leão e Santiago Giménez. Allegri incrocia le dita e spera che qualcuno ci sia.

Leggi anche
Leao decisivo quando gioca titolare: i suoi numeri stagionali con il Milan dicono che …
Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì, in quale ruolo? L’idea di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA