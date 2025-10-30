Allegri si è ritrovato senza Rabiot e Pulisic, perdendo gran parte del suo potenziale a centrocampo e in attacco. Senza di loro, ha evidenziato il 'CorSport', il Milan è diventata una squadra ordinaria, meno esplosiva, decisamente meno pericolosa, aggrappata agli strappi di Rafael Leão, il quale non ha certo nella continuità di rendimento la sua dote migliore. Poi sono venuti meno anche i cambi, come Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, privando i rossoneri di pedine a gara in corso per cercare di dare una scossa a partite magari incanalatesi sui binari sbagliati.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi in Serie A. L’indiscrezione: “Scout rossoneri per due giocatori”. Ecco chi >>>
Il Milan ha perso brillantezza, smalto. Difficile trovare il guizzo senza forze fresche. Men che meno competere per lo Scudetto fino in fondo se l'emergenza infortuni dovesse perdurare. Per Milan-Roma, non va dimenticato, sono a rischio forfait anche Fikayo Tomori, Leão e Santiago Giménez. Allegri incrocia le dita e spera che qualcuno ci sia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA