Allegri si è ritrovato senza Rabiot e Pulisic, perdendo gran parte del suo potenziale a centrocampo e in attacco. Senza di loro, ha evidenziato il 'CorSport', il Milan è diventata una squadra ordinaria, meno esplosiva, decisamente meno pericolosa, aggrappata agli strappi di Rafael Leão, il quale non ha certo nella continuità di rendimento la sua dote migliore. Poi sono venuti meno anche i cambi, come Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, privando i rossoneri di pedine a gara in corso per cercare di dare una scossa a partite magari incanalatesi sui binari sbagliati.