Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì, in quale ruolo? L’idea di Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì, in quale ruolo? L’idea di Allegri

Domenica Milan-Roma: Loftus-Cheek jolly per Allegri. Ma quanti dubbi di formazione
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 tornato in campo nella ripresa dell'ultimo match dei rossoneri a Bergamo, si candida ad una maglia da titolare per Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini per la 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e in giornata, per preparare al meglio il match contro la capolista del campionato, tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello dopo la seduta di scarico di ieri.

Milan-Roma, Loftus-Cheek si scalda: dentro dal 1'? Se sì, in che ruolo?

—  

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, ci sono due buone notizie per Allegri perché, in giornata, il tecnico livornese riabbraccerà Pervis Estupiñán e Ardon Jashari, che si alleneranno in gruppo. L'ecuadoriano, a disposizione per la Roma, non gioca una partita ufficiale in rossonero da Milan-Napoli 2-1 del 28 settembre scorso e dovrà riguadagnarsi il posto da titolare.

LEGGI ANCHE

Nel ruolo di esterno sinistro a metà campo del 3-5-2, infatti, si è ben disimpegnato Davide Bartesaghi nelle ultime settimane. Ruben Loftus-Cheek, rientrato molto bene in campo nel corso di Atalanta-Milan dopo l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare le partite contro Fiorentina e Pisa, può diventare, poi, un jolly importante per Allegri nella sfida contro i giallorossi.

Occhio alle condizioni di Leão, Giménez e Tomori

—  

L'inglese si candida, però, anche per una maglia da titolare: sia a metà campo, dove Youssouf Fofana non riposa praticamente mai, sia nella coppia d'attacco, come supporto alla prima punta. Tanto dipenderà dalle condizioni di Rafael Leão (infiammazione all'anca) e Santiago Giménez (botta alla caviglia) e se saranno a disposizione di Allegri o meno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi in Serie A. L’indiscrezione: “Scout rossoneri per due giocatori”. Ecco chi >>>

In difesa, occhio alle condizioni di Fikayo Tomori: ha gonfiore al ginocchio per via di una contusione. Se non ce la dovesse fare, pronto Koni De Winter. Poi, ha concluso 'Tuttosport', per Parma-Milan di sabato 8 novembre, potrebbero tornare disponibili Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono segnalati in grande crescita fisica e quasi pronti ad uscire dall’infermeria.

Leggi anche
Milan-Roma, Leao a rischio per un’infiammazione all’anca. Ma potrebbero dare forfait...
Pasotto: “Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito. Per due motivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA