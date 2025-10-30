Nel ruolo di esterno sinistro a metà campo del 3-5-2, infatti, si è ben disimpegnato Davide Bartesaghi nelle ultime settimane. Ruben Loftus-Cheek, rientrato molto bene in campo nel corso di Atalanta-Milan dopo l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare le partite contro Fiorentina e Pisa, può diventare, poi, un jolly importante per Allegri nella sfida contro i giallorossi.

Occhio alle condizioni di Leão, Giménez e Tomori — L'inglese si candida, però, anche per una maglia da titolare: sia a metà campo, dove Youssouf Fofana non riposa praticamente mai, sia nella coppia d'attacco, come supporto alla prima punta. Tanto dipenderà dalle condizioni di Rafael Leão (infiammazione all'anca) e Santiago Giménez (botta alla caviglia) e se saranno a disposizione di Allegri o meno.

In difesa, occhio alle condizioni di Fikayo Tomori: ha gonfiore al ginocchio per via di una contusione. Se non ce la dovesse fare, pronto Koni De Winter. Poi, ha concluso 'Tuttosport', per Parma-Milan di sabato 8 novembre, potrebbero tornare disponibili Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono segnalati in grande crescita fisica e quasi pronti ad uscire dall’infermeria.