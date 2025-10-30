Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così del numero 7 del Diavolo, classe 2001, in suo articolo sulla versione online della 'rosea'. "Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito. Per due motivi. Uno: il tifoso perdona facilmente le mancanze di un giocatore se il resto della squadra gira bene, cosa che adesso non sta più avvenendo", ha esordito il giornalista sportivo.
"Due: fino a qualche partita fa Santi si dannava, ci provava, sgomitava, sbatteva magari contro i pali, ma era comunque vivo. Adesso non più, o quanto meno così parrebbe. E quando il gladiatore perde la sua combattività, quell'effetto simpatia - dai, aspettiamolo, si sbloccherà presto, se lo merita, ci mette l'anima - cade, lasciando il posto ai mugugni", la chiosa di Pasotto sui guai rossoneri del 'Bebote'.
