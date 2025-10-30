Pianeta Milan
Pasotto: “Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito. Per due motivi”

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, non trova ancora il gol in campionato in questa stagione in oltre dieci ore di gioco. L'analisi di Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', sul momento nero del 'Bebote'
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, attaccante del Milan, vive un momento nero. In questa stagione, infatti, l'attaccante messicano che il Milan ha prelevato dal Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi, nel calciomercato invernale 2025, ha trovato il gol soltanto in Coppa Italia, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce datato 23 settembre.

Milan, crisi senza fine per Giménez: Pasotto ne parla così

—  

Per il resto, in Serie A, in 627' di gioco distribuiti nell'arco di 9 partite, il 'Bebote' non ha ancora segnato. Inutile dire che per il Milan di Massimiliano Allegri, questo, è un bel problema. Soprattutto se il Diavolo vorrà restare agganciato a lungo al treno della qualificazione alla prossima Champions League, magari coltivando chance di Scudetto tra febbraio e marzo se la matematica lo consentirà.

Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così del numero 7 del Diavolo, classe 2001, in suo articolo sulla versione online della 'rosea'. "Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito. Per due motivi. Uno: il tifoso perdona facilmente le mancanze di un giocatore se il resto della squadra gira bene, cosa che adesso non sta più avvenendo", ha esordito il giornalista sportivo.

"Due: fino a qualche partita fa Santi si dannava, ci provava, sgomitava, sbatteva magari contro i pali, ma era comunque vivo. Adesso non più, o quanto meno così parrebbe. E quando il gladiatore perde la sua combattività, quell'effetto simpatia - dai, aspettiamolo, si sbloccherà presto, se lo merita, ci mette l'anima - cade, lasciando il posto ai mugugni", la chiosa di Pasotto sui guai rossoneri del 'Bebote'.

