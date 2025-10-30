La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 3-1 della Juventus all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Rigori di Dušan Vlahović e Kenan Yıldız ad aprire e chiudere il risultato; nel mezzo i gol di Federico Gatti per i padroni di casa e di Nicolò Zaniolo per gli ospiti. Da oggi, alla Juve, inizia l'era Luciano Spalletti.