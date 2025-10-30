Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juve rinfrancata, 3-1 all’Udinese. Buon lavoro Spalletti”

Prima pagina Tuttosport: 'Juve rinfrancata, 3-1 all'Udinese. Buon lavoro Spalletti'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 3-1 della Juventus all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Rigori di Dušan Vlahović e Kenan Yıldız ad aprire e chiudere il risultato; nel mezzo i gol di Federico Gatti per i padroni di casa e di Nicolò Zaniolo per gli ospiti. Da oggi, alla Juve, inizia l'era Luciano Spalletti.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 30 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, il commento al pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino: per i granata di Marco Baroni è un bel momento, 8 punti nelle ultime 4 partite. In testa alla classifica, con il Napoli, c'è la Roma: contro il Parma, in casa, basta un successo di misura (2-1) per toccare quota 21 punti.

Risale anche l'Inter, ora a quota 18 con il Milan: i nerazzurri schiantano per 3-0 la Fiorentina a 'San Siro' nella ripresa. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu e gol di Petar Sučić.

