In alto, sotto la testata, il commento al pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino: per i granata di Marco Baroni è un bel momento, 8 punti nelle ultime 4 partite. In testa alla classifica, con il Napoli, c'è la Roma: contro il Parma, in casa, basta un successo di misura (2-1) per toccare quota 21 punti.
Risale anche l'Inter, ora a quota 18 con il Milan: i nerazzurri schiantano per 3-0 la Fiorentina a 'San Siro' nella ripresa. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu e gol di Petar Sučić.
