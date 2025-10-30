Risale la Juventus, che, in attesa di Luciano Spalletti, supera per 3-1 l'Udinese all'Allianz Stadium. Due rigori, uno di Dušan Vlahović e uno di Kenan Yıldız aprono e chiudono il tabellino marcatori; nel mezzo, le reti di Federico Gatti e Nicolò Zaniolo. In testa, però, con il Napoli c'è la Roma, che batte 2-1 il Parma in casa: reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk per i giallorossi.
A nulla serve, se non per le statistiche, il gol di Alessandro Circati per gli ospiti. In casa Milan c'è un problema, quello del numero 9: il messicano Santiago Giménez non segna e nel calciomercato di gennaio rischia il taglio. A Lecce, intanto, cresce il baby rossonero Francesco Camarda. E pazienza per il calcio di rigore sbagliato nell'ultimo turno di campionato.
