Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, il problema del 9: Giménez rischia l’addio”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del netto successo, 3-0, dell'Inter di Cristian Chivu a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu e rete di Petar Sučić per il trionfo dei nerazzurri che, così, approdano a quota 18 punti in classifica.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 30 ottobre 2025

Risale la Juventus, che, in attesa di Luciano Spalletti, supera per 3-1 l'Udinese all'Allianz Stadium. Due rigori, uno di Dušan Vlahović e uno di Kenan Yıldız aprono e chiudono il tabellino marcatori; nel mezzo, le reti di Federico Gatti e Nicolò Zaniolo. In testa, però, con il Napoli c'è la Roma, che batte 2-1 il Parma in casa: reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk per i giallorossi.

A nulla serve, se non per le statistiche, il gol di Alessandro Circati per gli ospiti. In casa Milan c'è un problema, quello del numero 9: il messicano Santiago Giménez non segna e nel calciomercato di gennaio rischia il taglio. A Lecce, intanto, cresce il baby rossonero Francesco Camarda. E pazienza per il calcio di rigore sbagliato nell'ultimo turno di campionato.

