Risale la Juventus, che, in attesa di Luciano Spalletti, supera per 3-1 l'Udinese all'Allianz Stadium. Due rigori, uno di Dušan Vlahović e uno di Kenan Yıldız aprono e chiudono il tabellino marcatori; nel mezzo, le reti di Federico Gatti e Nicolò Zaniolo. In testa, però, con il Napoli c'è la Roma, che batte 2-1 il Parma in casa: reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk per i giallorossi.