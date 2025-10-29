Atalanta-Milan, Ordine: 'Ecco la differenza tra Leao e Modric'

Su Modric: "Fosse ancora tra di noi l’inimitabile Nils Liedholm avrebbe potuto raccontare a Luka Modric un aneddoto che ha molto divertito i cronisti della sua epoca. Il Barone ha rivelato più volte che dopo un certo numero di anni di calcio italiano gli capitò di sbagliare un passaggio a San Siro e per segnalare l’eccezionalità dell’evento il pubblico rossonero si alzò in piedi e prese ad applaudirlo. A Bergamo non è successa la stessa scena anche perché il primo passaggio sbagliato di Modric ha coinciso con la ripartenza dell’Atalanta e il gol dell’1-1 firmato da Lookman.