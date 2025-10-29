Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ordine: “Per i rossoneri risultato luccicante. La differenza tra Leao è Modric è questa”

Atalanta-Milan, Ordine: 'Ecco la differenza tra Leao e Modric'
Il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio del Milan contro l'Atalanta, nel match della 9^ giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo, soffermandosi sulle prestazioni di Modric e Leao
Il Milan è uscito con un pareggio importante dal match della 9^ giornata di Serie A disputato alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta. Ai rossoneri non è bastata la rete di Samuele Ricci perchè prima della fine del primo tempo è arrivato il pareggio di Ademola Lookman.

Atalanta-Milan, le parole di Ordine

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato il pareggio dei rossoneri contro i nerazzurri bergamaschi, in particolare le prestazioni di Luka Modric e Rafael Leao. Ecco le sue parole riportate sul Corriere dello Sport.

Su Modric: "Fosse ancora tra di noi l’inimitabile Nils Liedholm avrebbe potuto raccontare a Luka Modric un aneddoto che ha molto divertito i cronisti della sua epoca. Il Barone ha rivelato più volte che dopo un certo numero di anni di calcio italiano gli capitò di sbagliare un passaggio a San Siro e per segnalare l’eccezionalità dell’evento il pubblico rossonero si alzò in piedi e prese ad applaudirlo. A Bergamo non è successa la stessa scena anche perché il primo passaggio sbagliato di Modric ha coinciso con la ripartenza dell’Atalanta e il gol dell’1-1 firmato da Lookman.

Sulla differenza tra Modric e Leao: "Con una differenza sostanziale: che, incassato il gol, senza nemmeno curarsi dell’eventuale disattenzione di Tomori, il croato ha mostrato tutta la sua delusione. Non se l’è perdonata come sanno fare i geni. Che il tutto capiti alla nona puntata del campionato può raccontare tanto sul conto di Modric ma anche su quello del Milan che si ritrova ancora con gli uomini contati e una panchina dalla quale Allegri può al limite cogliere due sostituti e il primo, Nkunku, viene chiamato a inizio ripresa per prendere il posto di Leao".

Il parere di Ordine su Leao e sul pareggio

Su Leao:"Poi c’è da aprire la seconda discussione inevitabile a seguito della prima sostituzione effettuata da Allegri dopo l’intervallo e cioè fuori Leao, fino a quel punto impalpabile, e dentro Nkunku senza sorvolare sulla disponibilità di Loftus-Cheek per prendere il posto di Gimenez, un centrocampista. Eppure quel Milan, così incerottato, riesce a diventare ancora più temibile rispetto a quello targato Leao dalla pagella piatta, né una lode, né una giocata, né un blitz per rendere la vita meno faticosa ai suoi".

Sul pareggio: "E per questo l’ottavo risultato consecutivo di questo Milan al cospetto dell’Atalanta dotata di molti artigli può persino diventare un risultato luccicante. Specie se poi alla fine tocca prendere nota dell’ultimo scatto di Modric per controllare da vicino uno dei suoi rivali che provano a scappargli via pensando solo alla carta d’identità e non invece alla classe e alla vitalità infinite di questo campione. Ecco la differenza. Forse Rafa dovrebbe meditare da qui a domenica prossima".

