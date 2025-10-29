Atalanta-Milan, Leao delude. Allegri lo difende e spiega: 'Fastidio all'anca'

LEGGI ANCHE: Milan, guarda come cresce Ricci: bella prestazione e super gol sotto gli occhi di Gattuso >>>
Intanto, la stagione del dieci rossonero continua a oscillare senza equilibrio. Con la Fiorentina era stato trascinatore assoluto, autore di una doppietta e simbolo della rimonta rossonera; tra Pisa e Bergamo, invece, è sembrato svuotato e spento, con poche energie. Durante il secondo tempo, la regia lo ha inquadrato in panchina: cappuccio, cappello, sguardo nascosto, congelato nonostante il calore dei vestiti. Come scrive la Gazzetta, ora il Milan deve provare a "scongelarlo" in vista della sfida con la Roma. C’è tempo per recuperare tutto: il sorriso, lo scatto e anche l’anca.
