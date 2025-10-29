Atalanta-Milan, Leao delude. Allegri lo difende e spiega: 'Fastidio all'anca'

Un’altra prestazione opaca, un’altra sostituzione che fa discutere . Rafael Leao continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi, e la gara contro l’ Atalanta ne è l’ennesima conferma. La Gazzetta dello Sport, sul proprio sito, dedica un focus alla partita del portoghese, che, a fine primo tempo è stato sostituito per un fastidio all’anca. "Un problema fisico", ha spiegato Massimiliano Allegri nel post-partita, aggiungendo però: "C'era bisogno di gente che sprintasse, che andasse. Per questo l'ho sostituito".

Atalanta-Milan, Leao molto spento. Fuori al 45' per un problema

I dati negativi del primo tempo completano il quadro sulla prestazione di Rafa: zero tiri, sei passaggi completati in 45 minuti, un solo dribbling e quattro palloni persi. Un contributo quasi nullo in una partita che chiedeva ritmo, energia e duelli continui. Allegri ha scelto la via più dura, lasciando in panchina il suo giocatore più imprevedibile. Nonostante le difficoltà, Max in conferenza lo difende: "Il fatto che il Milan, con lui titolare, abbia preso 4 gol in 3 partite è una coincidenza. Ci sono momenti in cui subisci e altri in cui non subisci gol".