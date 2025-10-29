Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Moviola Atalanta-Milan, Doveri grazia Lookman? Ecco l’analisi sull’episodio ‘incriminato’ del match

Atalanta-Milan, la moviola: insufficienza per l'arbitro Doveri. Lookman da rosso?
La moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola su Atalanta-Milan 1-1 di ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Non raggiunge la sufficienza l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1. L'analisi di tutti gli episodi dubbi
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo e terminata 1-1 in virtù delle reti di Samuele Ricci al 4' e di Ademola Lookman al 35'.

Atalanta-Milan 1-1, la moviola di Gazzetta: Lookman rischia (g)rosso

Voto 5,5, quindi insufficienza, della 'rosea' per l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1, per una grave mancanza. Ma andiamo con ordine. Regolare il vantaggio del Milan: c'è il calcio d'angolo che, battuto da Davide Bartesaghi, porta al gol di Ricci dalla distanza.

Ok il cartellino giallo comminato a Santiago Giménez, che, all'8', falcia Charles De Ketelaere dell'Atalanta. Al 29', l'episodio da moviola 'incriminato' di Atalanta-Milan. Lookman, a tacchetti esposti, striscia tibia e collo del piede di Youssouf Fofana: una maggiore intensità (violenta) avrebbe portato al cartellino rosso.

Il problema, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è che manca un giallo doveroso all'attaccante nigeriano. Nella ripresa, colpetto di Ricci sulla testa di De Ketelaere a gioco fermo (54'), intervento di Honest Ahanor su Ruben Loftus-Cheek (63') e sbracciata in attacco di Marco Brescianini a Strahinja Pavlović (88'): Doveri non interviene mai.

