'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo e terminata 1-1 in virtù delle reti di Samuele Ricci al 4' e di Ademola Lookman al 35'.