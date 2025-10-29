Atalanta-Milan, Ravelli: 'Pari ambivalente a Bergamo'. Il suo commento

Come sottolinea Arianna Ravelli sulla Gazzetta dello Sport, il Milan esce da Bergamo con un pareggio che lascia alcuni dubbi: senza Pulisic e Rabiot fatica davanti, Leao e Gimenez deludono. Punto utile per la Champions, ma lo Scudetto si allontana.

Il Milan torna da Bergamo con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Come sottolinea Arianna Ravelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, "in attesa del derby, il nerazzurro continua ad andare di traverso al Milan. Dopo il Pisa, anche l'Atalanta del ritrovato Lookman frena la banda Allegri, che domenica sarà costretta a fare risultato con la Roma se non vuole perdere troppo terreno dalla vetta". Le difficoltà dei rossoneri si spiegano anche con alcune assenze importanti: Pulisic e Rabiot, su tutti, non sono stati della partita, e Luka Modric ha disputato la sua prima prestazione non brillante in Italia.