Atalanta-Milan, Ravelli: 'Pari ambivalente a Bergamo'. Il suo commento

Il pareggio, seppur guadagnato rispetto all'andamento della gara, ha un duplice significato: da una parte consolida la corsa Champions, considerando che il Milan ha già affrontato Juve, Napoli e Atalanta portando a casa punti preziosi, dall'altra lo allontana dal sogno scudetto. Nonostante ciò, la squadra guidata da Allegri mostra una difesa più solida e una compattezza mai vista nella passata stagione, anche se sembra ancora un gradino sotto rispetto a Napoli e Inter.
"Il Milan sembra sospeso, come se cercasse ancora la propria voce dentro una stagione che corre veloce: a volte manca un po' di precisione, altre un po' di cattiveria, sempre di forza d'urto in zona gol", conclude Ravelli, fotografando una squadra in costruzione, pronta a ripartire subito dalla super sfida contro la Roma di Gasperini, in programma a San Siro domenica sera.
