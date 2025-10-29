Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Atalanta-Milan, Ravelli: “Male gli uomini gol. Pari ambivalente quello di Bergamo”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ravelli: “Male gli uomini gol. Pari ambivalente quello di Bergamo”

Atalanta-Milan, Ravelli: 'Pari ambivalente a Bergamo'. Il suo commento
Come sottolinea Arianna Ravelli sulla Gazzetta dello Sport, il Milan esce da Bergamo con un pareggio che lascia alcuni dubbi: senza Pulisic e Rabiot fatica davanti, Leao e Gimenez deludono. Punto utile per la Champions, ma lo Scudetto si allontana.
Redazione

Il Milan torna da Bergamo con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Come sottolinea Arianna Ravelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, "in attesa del derby, il nerazzurro continua ad andare di traverso al Milan. Dopo il Pisa, anche l'Atalanta del ritrovato Lookman frena la banda Allegri, che domenica sarà costretta a fare risultato con la Roma se non vuole perdere troppo terreno dalla vetta". Le difficoltà dei rossoneri si spiegano anche con alcune assenze importanti: Pulisic e Rabiot, su tutti, non sono stati della partita, e Luka Modric ha disputato la sua prima prestazione non brillante in Italia.

Il problema attacco e il pareggio da non buttare via

—  

L'altro grave problema del Milan di Allegri riguarda l'attacco: Leao non trova la costanza necessaria che gli chiede il suo allenatore, i compagni di reparto invece non compensano alle mancanze del portoghese. Gimenez ha disputato ieri sera una prestazione non sufficiente, mentre Nkunku sembra poco incisivo. Però, bisogna sottolineare come le azioni più pericolose siano nate quando la coppia offensiva era formata dal francese e da Loftus-Cheek.

LEGGI ANCHE

Il pareggio, seppur guadagnato rispetto all'andamento della gara, ha un duplice significato: da una parte consolida la corsa Champions, considerando che il Milan ha già affrontato Juve, Napoli e Atalanta portando a casa punti preziosi, dall'altra lo allontana dal sogno scudetto. Nonostante ciò, la squadra guidata da Allegri mostra una difesa più solida e una compattezza mai vista nella passata stagione, anche se sembra ancora un gradino sotto rispetto a Napoli e Inter.

LEGGI ANCHE: Milan, guarda come cresce Ricci: bella prestazione e super gol sotto gli occhi di Gattuso >>>

"Il Milan sembra sospeso, come se cercasse ancora la propria voce dentro una stagione che corre veloce: a volte manca un po' di precisione, altre un po' di cattiveria, sempre di forza d'urto in zona gol", conclude Ravelli, fotografando una squadra in costruzione, pronta a ripartire subito dalla super sfida contro la Roma di Gasperini, in programma a San Siro domenica sera.

Leggi anche
Milan, guarda come cresce Ricci: bella prestazione e super gol sotto gli occhi di Gattuso
Milan, Allegri: “Fare peggio del primo tempo? Impossibile”. Poi rivela su Leao e Giménez

© RIPRODUZIONE RISERVATA