Atalanta-Milan, altra prestazione negativa di Gimenez: contro la Roma...

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, Santiago Gimenez potrebbe partire dalla panchina nonostante il tecnico Massimiliano Allegri abbia espresso parole di incoraggiamento per l'attaccante dopo la gara di Bergamo: "Santiago è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando un grosso aiuto in fase difensiva, si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento. Sono convinto che lui debba pensare a lavorare e i gol arriveranno. Insieme si può solo andare avanti". Vedremo quali saranno le scelte del mister rossonero i vista della delicata sfida contro i capitolini.
