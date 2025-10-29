Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, continua il momento buio per Gimenez: ancora zero gol in questo campionato. E contro la Roma …

ATALANTA-MILAN

Milan, continua il momento buio per Gimenez: ancora zero gol in questo campionato. E contro la Roma …

Atalanta-Milan, altra prestazione negativa di Gimenez: contro la Roma...
Atalanta-Milan, altra prestazione da dimenticare per Santiago Gimenez: l'attaccante non segna da dieci ore di gioco e sta diventando sempre più un caso all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Contro la Roma...
Redazione PM

Tra i peggiori in campo del match tra Atalanta e Milan, disputatosi ieri sera alla New Balance Arena della 9^ giornata di Serie A, terminato 1-1, c'è sicuramente Santiago Gimenez. L'attaccante rossonero è apparso fuori del gioco e come sottolineato da Gazzetta.it sta diventando sempre più un caso all'interno dello spogliatoio rossonero.

Milan, Gimenez ancora male. Ora rischia contro la Roma

—  

El Bebote, arrivato lo scorso inverno dal Feyenoord, per una cifra pari a 35 milioni di euro non segna da ben dieci ore  di gioco. La Rosea ricorda che tutti i centravanti del Diavolo, da titolari: Ibrahimovic,Bacca, Giroud, Balotelli, Pazzini e molti altri hanno segnato almeno un gol a fine ottobre. Se contro le altre squadre il messicano si era comunque reso pericoloso, nelle ultime due partite contro Pisa e Atalanta non ha praticamente mai avuto occasioni. Dunque è lecito chiedersi se una partenza dalla panchina non possa che fare bene al giocatore.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, guarda come cresce Ricci: bella prestazione e super gol sotto gli occhi di Gattuso >>>

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, Santiago Gimenez potrebbe partire dalla panchina nonostante il tecnico Massimiliano Allegri abbia espresso parole di incoraggiamento per l'attaccante dopo la gara di Bergamo: "Santiago è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando un grosso aiuto in fase difensiva, si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento. Sono convinto che lui debba pensare a lavorare e i gol arriveranno. Insieme si può solo andare avanti". Vedremo quali saranno le scelte del mister rossonero i vista della delicata sfida contro i capitolini.

Leggi anche
Moviola Atalanta-Milan, Doveri grazia Lookman? Ecco l’analisi sull’episodio...
Atalanta-Milan, Ravelli: “Male gli uomini gol. Pari ambivalente quello di Bergamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA