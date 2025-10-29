Atalanta-Milan, altra prestazione negativa di Gimenez: contro la Roma...

Tra i peggiori in campo del match tra Atalanta e Milan , disputatosi ieri sera alla New Balance Arena della 9^ giornata di Serie A, terminato 1-1, c'è sicuramente Santiago Gimenez . L'attaccante rossonero è apparso fuori del gioco e come sottolineato da Gazzetta.it sta diventando sempre più un caso all'interno dello spogliatoio rossonero.

Milan, Gimenez ancora male. Ora rischia contro la Roma

El Bebote, arrivato lo scorso inverno dal Feyenoord, per una cifra pari a 35 milioni di euro non segna da ben dieci ore di gioco. La Rosea ricorda che tutti i centravanti del Diavolo, da titolari: Ibrahimovic,Bacca, Giroud, Balotelli, Pazzini e molti altri hanno segnato almeno un gol a fine ottobre. Se contro le altre squadre il messicano si era comunque reso pericoloso, nelle ultime due partite contro Pisa e Atalanta non ha praticamente mai avuto occasioni. Dunque è lecito chiedersi se una partenza dalla panchina non possa che fare bene al giocatore.