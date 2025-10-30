Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Risveglio Juve, un tris per Spalletti. Roma Hermosa”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 3-1 rifilato dalla Juventus all'Udinese nel turno infrasettimanale di campionato. Rigore di Dušan Vlahović in avvio; poi, dopo il pareggio di Nicolò Zaniolo, ecco il gol di Federico Gatti e il secondo rigore di giornata, trasformato da Kenan Yıldız. Tre punti d'oro in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

In alto, sotto la testata, si parla della vittoria, 2-1, della Roma di Gian Piero Gasperini allo stadio 'Olimpico' contro il Parma. Reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk per i giallorossi, gol di Alessandro Circati per i ducali. Giallorossi primi in classifica, a quota 21 punti, con il Napoli.

Il quale, intanto, entra nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto di André-Frank Zambo Anguissa. Risale l'Inter di Cristian Chivu che, a 'San Siro', supera la Fiorentina per 3-0 e aggancia il Milan al secondo posto in classifica a quota 18 punti. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu, gol di Petar Sučić e i viola di Stefano Pioli sono sempre più nei guai.

