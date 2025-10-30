In alto, sotto la testata, si parla della vittoria, 2-1 , della Roma di Gian Piero Gasperini allo stadio 'Olimpico' contro il Parma . Reti di Mario Hermoso e Artem Dovbyk per i giallorossi, gol di Alessandro Circati per i ducali. Giallorossi primi in classifica , a quota 21 punti , con il Napoli .

Il quale, intanto, entra nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto di André-Frank Zambo Anguissa. Risale l'Inter di Cristian Chivu che, a 'San Siro', supera la Fiorentina per 3-0 e aggancia il Milan al secondo posto in classifica a quota 18 punti. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu, gol di Petar Sučić e i viola di Stefano Pioli sono sempre più nei guai.