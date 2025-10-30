Con il risultato che giocano sempre gli stessi: si stancano, cala il loro rendimento, unitamente a quello dell'intera squadra. E per Milan-Roma di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', la situazione non sembra essere - ad oggi - poi chissà quanto rosea. È in dubbio Rafael Leao: infiammazione all'anca per il portoghese, quella che aveva costretto Allegri a sostituirlo al 45' di Atalanta-Milan.
Leao proverà per la Roma, così come Tomori e Giménez. Recuperato Estupinan—
Non ci sono lesioni, ma l'infiammazione disturba Leao e il suo stile di gioco, basato sugli scatti in velocità. Leao proverà ad esserci, si deciderà tutto nei prossimi due allenamenti. Ma c'è il rischio forfait. Così come per Fikayo Tomori e Santiago Giménez; il primo per qualche problema al ginocchio, il secondo per una botta alla caviglia. Sono acciaccati e andranno valutati verso il weekend.
Per Milan-Roma, quindi, il Diavolo rischia un'altra tripla assenza, oltre quelle certificate di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che proveranno a tornare sabato 8 novembre per Parma-Milan. Le buone notizie vengono da Pervis Estupinan e Ardon Jashari, da oggi nuovamente al lavoro con il gruppo: l'ecuadoriano potrà esserci contro i giallorossi.
