Milan-Roma, Leao a rischio per un’infiammazione all’anca. Ma potrebbero dare forfait altri due

Milan, ancora infortuni: Leao a rischio per la Roma, ecco perché. Ma non è l'unico in dubbio
In casa Milan, da inizio stagione, si combatte con gli infortuni. Sono tanti, in ogni reparto e per il tecnico Massimiliano Allegri non è facile venire a capo del problema, visto che la rosa è anche corta e le sue scelte sono fortemente limitate
Daniele Triolo 

Evidentemente, con gli infortuni in questa stagione il Milan non ha ancora dato. Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, l'infermeria rossonera in questo periodo è un luogo piuttosto trafficato. C'è qualcuno che esce, è vero, ma c'è anche chi rischia di entrarci.

Infortuni Milan, altri tre giocatori a rischio per domenica

Per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non è facile, partita dopo partita, allestire la formazione. Non tanto per una questione di scelte (con tanti giocatori vittime di infortuni, è naturale che giochi chi rimane a disposizione ...), quanto per una faccenda numerica. Con soli 19 giocatori di movimento in rosa e 4-5 infortunati fissi a partita, c'è poco spazio per far ruotare i calciatori.

Con il risultato che giocano sempre gli stessi: si stancano, cala il loro rendimento, unitamente a quello dell'intera squadra. E per Milan-Roma di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', la situazione non sembra essere - ad oggi - poi chissà quanto rosea. È in dubbio Rafael Leao: infiammazione all'anca per il portoghese, quella che aveva costretto Allegri a sostituirlo al 45' di Atalanta-Milan.

Leao proverà per la Roma, così come Tomori e Giménez. Recuperato Estupinan

Non ci sono lesioni, ma l'infiammazione disturba Leao e il suo stile di gioco, basato sugli scatti in velocità. Leao proverà ad esserci, si deciderà tutto nei prossimi due allenamenti. Ma c'è il rischio forfait. Così come per Fikayo Tomori e Santiago Giménez; il primo per qualche problema al ginocchio, il secondo per una botta alla caviglia. Sono acciaccati e andranno valutati verso il weekend.

Per Milan-Roma, quindi, il Diavolo rischia un'altra tripla assenza, oltre quelle certificate di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che proveranno a tornare sabato 8 novembre per Parma-Milan. Le buone notizie vengono da Pervis Estupinan e Ardon Jashari, da oggi nuovamente al lavoro con il gruppo: l'ecuadoriano potrà esserci contro i giallorossi.

