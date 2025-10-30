Riuscirà Leao a recuperare per la 10^ giornata di campionato contro i giallorossi? Lo vedremo: saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani, nonché la rifinitura di sabato a Milanello. C'è una statistica, però, riportata da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, che fa sperare i tifosi affinché il loro numero 10 recuperi e che giochi anche titolare contro i capitolini.

Poche presenze dal 1', ma è stato (quasi) sempre letale — Quale? Quando parte titolare, Leao è decisivo. Sono soltanto sei, finora, le presenze stagionali complessive di Leao, complice l'infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto in Milan-Bari di Coppa Italia che lo ha tenuto fuori fino al 28 settembre, serata in cui è tornato in campo in Milan-Napoli di Serie A.

Bene, nella coppa nazionale, una partita da titolare (proprio quella contro i pugliesi) e un gol per Leao. In campionato, ha giocato dall'inizio contro Fiorentina e Pisa a 'San Siro' e Atalanta in trasferta: una vittoria e due pareggi per il Diavolo, con 3 gol per il portoghese.