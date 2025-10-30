Pianeta Milan
Leao decisivo quando gioca titolare: i suoi numeri stagionali con il Milan dicono che ...
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 del Milan, è a rischio per la partita di domenica sera a 'San Siro' contro la Roma. Ma c'è una statistica che fa capire quanto sia importante il numero 10 nelle sorti della squadra rossonera. I numeri
Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, è a rischio per la partita di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro la Roma di Gian Piero Gasperini, attuale capolista del campionato con 21 punti, a pari merito con il Napoli di Antonio Conte.

Milan, con Leao titolare parti da 1-0: ecco perché

Il nativo di Almada, infatti, soffre per un'infiammazione all'anca: un problema che aveva costretto il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, a sostituirlo nell'intervallo dell'ultimo match di Serie A contro l'Atalanta alla 'New Balance Arena' di Bergamo.

Riuscirà Leao a recuperare per la 10^ giornata di campionato contro i giallorossi? Lo vedremo: saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani, nonché la rifinitura di sabato a Milanello. C'è una statistica, però, riportata da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, che fa sperare i tifosi affinché il loro numero 10 recuperi e che giochi anche titolare contro i capitolini.

Poche presenze dal 1', ma è stato (quasi) sempre letale

Quale? Quando parte titolare, Leao è decisivo. Sono soltanto sei, finora, le presenze stagionali complessive di Leao, complice l'infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto in Milan-Bari di Coppa Italia che lo ha tenuto fuori fino al 28 settembre, serata in cui è tornato in campo in Milan-Napoli di Serie A.

Bene, nella coppa nazionale, una partita da titolare (proprio quella contro i pugliesi) e un gol per Leao. In campionato, ha giocato dall'inizio contro Fiorentina e Pisa a 'San Siro' e Atalanta in trasferta: una vittoria e due pareggi per il Diavolo, con 3 gol per il portoghese.

