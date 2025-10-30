"Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. La Lega ha valutato le possibilità e credo sia giusto cercare di cogliere anche gli aspetti positivi di questa iniziativa", ha esordito Abodi, le cui dichiarazioni sono state riportate dal sito web di 'SportMediaset'. Abodi, però, ha anche riconosciuto come far giocare la partita fuori dall'Italia sia penalizzante per i tifosi rossoneri e lariani.