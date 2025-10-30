Pianeta Milan
Milan-Como a Perth, il Ministro dello Sport Abodi: “Manca il rispetto per i sostenitori”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha commentato il probabile spostamento di Milan-Como a Perth (Australia). Ecco le dichiarazioni rilasciate a margine della cerimonia del Premio De Sanctis sul tema caro ai tifosi rossoneri
Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, è intervenuto - a margine del Premio De Sanctis - sull'eventualità, sempre più probabile, di far disputare Milan-Como a Perth, nella Western Australia. Questo, come ormai noto, vista l'indisponibilità dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a inizio 2026, per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

"Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. La Lega ha valutato le possibilità e credo sia giusto cercare di cogliere anche gli aspetti positivi di questa iniziativa", ha esordito Abodi, le cui dichiarazioni sono state riportate dal sito web di 'SportMediaset'. Abodi, però, ha anche riconosciuto come far giocare la partita fuori dall'Italia sia penalizzante per i tifosi rossoneri e lariani.

"Manca il rispetto per i sostenitori, perché lo spettacolo calcistico assume valore quando c’è il proprio pubblico", ha osservato il Ministro Abodi. "I tifosi lamentano il fatto di non essere considerati a sufficienza, e credo che questo sentimento vada compreso". In chiusura, però, Abodi ha dichiarato: "Si tratta di un evento speciale, in un momento particolare. Un’occasione unica e irripetibile. Mi auguro, però, che ci sia la sensibilità di ridurre l’impatto sui tifosi, offrendo una visione più inclusiva dello spettacolo calcistico".

