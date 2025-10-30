Santiago Giménez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan? Lo scambio di attaccanti tra rossoneri e giallorossi, che non è andato in porto in estate, potrebbe concretizzarsi a gennaio, nella sessione di riparazione del calciomercato. Il punto

Milan, si torna a parlare di Giménez per Dovbyk

La scorsa estate, come si ricorderà, Milan e Roma avevano intavolato una trattativa per uno scambio tra Giménez e Artem Dovbyk, classe 1997, centravanti ucraino che non rientrava propriamente tra le prime scelte del nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini. Alla fine non se n'è fatto nulla, poiché Milan e Roma non hanno trovato l'accordo sulla formula: il Diavolo avrebbero voluto uno scambio di prestiti secchi, i capitolini con diritto o obbligo di riscatto.