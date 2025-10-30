Pianeta Milan
Milan, via Giménez a gennaio? Potrebbe riaprirsi la strada dello scambio con Dovbyk
Santiago Giménez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan? Lo scambio di attaccanti tra rossoneri e giallorossi, che non è andato in porto in estate, potrebbe concretizzarsi a gennaio, nella sessione di riparazione del calciomercato. Il punto
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel caso in cui Santiago Giménez non dovesse dare 'segni di vita' sotto porta da qui a gennaio, nella prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe liberarsi del 'Bebote' per puntare su un altro attaccante. Ma chi potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri?

Milan, si torna a parlare di Giménez per Dovbyk

La scorsa estate, come si ricorderà, Milan e Roma avevano intavolato una trattativa per uno scambio tra Giménez e Artem Dovbyk, classe 1997, centravanti ucraino che non rientrava propriamente tra le prime scelte del nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini. Alla fine non se n'è fatto nulla, poiché Milan e Roma non hanno trovato l'accordo sulla formula: il Diavolo avrebbero voluto uno scambio di prestiti secchi, i capitolini con diritto o obbligo di riscatto.

Ma anche perché Giménez, tifoso rossonero sin da bambino, ha spinto per rimanere a Milano. Per la 'rosea', però, lo scambio potrebbe tornare d'attualità a gennaio, specialmente se l'ex Girona, così come il messicano, continuasse ad avere un rendimento altalenante. Per entrambi i giocatori potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi, per tornare a divertirsi e a essere decisivi.

