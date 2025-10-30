Panichelli piace a molti top club europei, tra cui anche il Milan. Diavolo che, però, potrebbe andare anche su Jonathan Burkardt, classe 2000, attaccante tedesco dell’Eintracht Francoforte, che vanta per ora uno 'score' di 9 gol in 12 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.
Ottimo finalizzatore anche dalla distanza, Burkardt vale circa 30 milioni di euro. Il Milan lo aveva già cercato quando era al Mainz e potrebbe riprovarci a gennaio, anche se - ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale - non sarà facile convincere l’Eintracht che l’ha appena acquistato in estate.
