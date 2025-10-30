Pianeta Milan
Calciomercato Milan, un bomber dalla Francia o dalla Germania al posto del ‘Bebote’ che non segna

Milan, due nuovi nomi dall'estero per sostituire Giménez: su chi andrà a gennaio?
Santiago Giménez può andare via a gennaio dal Milan se continua a non convincere nei prossimi mesi: tra le tante opzioni di calciomercato, i rossoneri ne stanno monitorando due nuove all'estero. Ecco di chi si tratta
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, nel caso in cui Santiago Giménez dovesse continuare a non convincere da qui a gennaio, potrebbe scaricare il 'Bebote' nella sessione invernale di calciomercato per cambiare centravanti.

Calciomercato, Milan tra Panichelli e Burkardt a gennaio? Il punto

Nella lista dei giocatori monitorati dalla 'rosea' brilla Joaquín Panichelli, classe 2002, attaccante argentino ex River Plate e attuale punto di forza dello Strasburgo. Bravo tecnicamente, forte fisicamente, intelligente dal punto di vista tattico e abile nel gioco aereo. Fin qui ha segnato 10 gol in 13 partite tra Ligue 1 e Conference League.

Panichelli piace a molti top club europei, tra cui anche il Milan. Diavolo che, però, potrebbe andare anche su Jonathan Burkardt, classe 2000, attaccante tedesco dell’Eintracht Francoforte, che vanta per ora uno 'score' di 9 gol in 12 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.

Lo scambio tra Giménez e Dovbyk torna d'attualità? Specialmente se l'ucraino ...

Ottimo finalizzatore anche dalla distanza, Burkardt vale circa 30 milioni di euro. Il Milan lo aveva già cercato quando era al Mainz e potrebbe riprovarci a gennaio, anche se - ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale - non sarà facile convincere l’Eintracht che l’ha appena acquistato in estate.

