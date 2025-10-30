In questa 'lista dei delusi', per la 'rosea', figura anche Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese già visto in Serie A con le maglie di Parma e, soprattutto, Bologna. Ora è in Inghilterra, al Manchester United, ma al Milan ha già detto di 'no' una volta, nell'estate 2024, quando ha scelto di trasferirsi in Premier League ai 'Red Devils' .
Per il quotidiano sportivo nazionale, dunque, ora difficilmente i rossoneri faranno la prima mossa. Ma se fosse lui a proporsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito, allora l'umore milanista nei suoi confronti potrebbe anche cambiare. Staremo a vedere.
