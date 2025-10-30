Pianeta Milan
Mercato, per l'attacco il Milan potrebbe ripensare a Zirkzee. Ma solo a due condizioni
Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese del Manchester United, potrebbe ritornare in Italia nel mercato di gennaio per vestire la maglia del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' è un'opzione possibile, a determinate condizioni
Il Milan potrebbe scaricare, a gennaio, Santiago Giménez nel caso in cui il centravanti messicano continuasse a fare fatica sotto porta. Finora, in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia, il 'Bebote' ha segnato soltanto un gol nella coppa nazionale ed è rimasto a secco in campionato.

Milan, Zirkzee nel mercato di gennaio? Sembra difficile, ma ...

Nel mercato di riparazione, però, chi potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri al posto dell'ex Feyenoord? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tanto dipenderà dalle opportunità che si creeranno da qui alla riapertura della finestra trasferimenti: un attaccante scontento diventa un peso di cui è meglio liberarsi in fretta.

In questa 'lista dei delusi', per la 'rosea', figura anche Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese già visto in Serie A con le maglie di Parma e, soprattutto, Bologna. Ora è in Inghilterra, al Manchester United, ma al Milan ha già detto di 'no' una volta, nell'estate 2024, quando ha scelto di trasferirsi in Premier League ai 'Red Devils' .

Per il quotidiano sportivo nazionale, dunque, ora difficilmente i rossoneri faranno la prima mossa. Ma se fosse lui a proporsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito, allora l'umore milanista nei suoi confronti potrebbe anche cambiare. Staremo a vedere.

