Il 'Profeta di Fungano' ha poi dato un consiglio al giovane, dicendo: Vada avanti per la sua strada, seguendo quello che gli consiglia di fare il suo allenatore, e non si curi di chi prende l’errore dal dischetto come pretesto per sfogare la sua rabbia. Capisco che questo sia l’esercizio più difficile, perché Camarda è giovane, perché i giovani possono essere facilmente influenzabili e perché in fondo, vivendo la vita in mezzo alle altre persone, è abbastanza normale ascoltarne i giudizi (anche quando non sono positivi). Tuttavia lui deve assolutamente ignorare ciò che viene detto, è l’unico modo per superare il momento difficile. So bene che c’è gente in giro che sostiene che non si può far calciare un rigore a un ragazzo di diciassette anni. Troppa responsabilità, le gambe tremano, il rischio è molto elevato. Sciocchezze. Il rigore lo tira chi si sente di tirarlo...