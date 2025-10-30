Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Sacchi difende Camarda: “Ha il diritto di poter sbagliare. I momenti difficili ti fortificano”

INTERVISTE

Sacchi difende Camarda: “Ha il diritto di poter sbagliare. I momenti difficili ti fortificano”

Sacchi difende Camarda: “Ha il diritto di poter sbagliare. I momenti difficili ti fortificano” - immagine 1
Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan degli 'Invincibili', sulla Gazzetta dello Sport odierna, ha parlato del giovane Francesco Camarda
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan degli 'Invincibili', sulle colonne della Gazzetta dello Sport odierna, ha parlato del giovane Francesco Camarda, di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce, e dell'errore dal dischetto in Lecce-Napoli, match poi finito 1-0 a favore dei partenopei. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sacchi a Camarda

—  

"Innanzitutto un giovane ha il diritto/dovere di poter sbagliare. Se si vuole crescere, se si vuole migliorare, se si vogliono raggiungere grandi risultati, è necessario passare per le delusioni. Sono i momenti difficili che ti fortificano, non certo le vittorie o le carezze. Per formare il carattere di un ragazzo servono questi istanti di dolore: so che Camarda ne avrebbe fatto volentieri a meno, lo immagino, però sono convinto che da questa esperienza lui uscirà ancora più maturo e ancora più consapevole. Io, ai calci di rigore, ho perso un campionato del mondo, nel 1994, in finale contro il Brasile. Non ho mai pensato di puntare il dito contro chi aveva sbagliato. Capisco bene la delusione di Camarda, quindi, ma gli dico che non deve abbattersi e, soprattutto, non deve ascoltare voci, commenti, spifferi, eventuali polemiche.

LEGGI ANCHE

Il 'Profeta di Fungano' ha poi dato un consiglio al giovane, dicendo: Vada avanti per la sua strada, seguendo quello  che gli consiglia di fare il suo allenatore, e non si curi di chi prende l’errore dal dischetto come pretesto per sfogare la sua rabbia. Capisco che questo sia l’esercizio più difficile, perché Camarda è giovane, perché i giovani possono essere facilmente influenzabili e perché in fondo, vivendo la vita in mezzo alle altre persone, è abbastanza normale ascoltarne i giudizi (anche quando non sono positivi). Tuttavia lui deve assolutamente ignorare ciò che viene detto, è l’unico modo per superare il momento difficile. So bene che c’è gente in giro che sostiene che non si può far calciare un rigore a un ragazzo di diciassette anni. Troppa responsabilità, le gambe tremano, il rischio è molto elevato. Sciocchezze. Il rigore lo tira chi si sente di tirarlo...

Il rigore è questione di un attimo, un semplice battito di ciglia. Ecco, mi auguro che a nessuno venga in mente di chiedere che Camarda non calci più un rigore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un bomber dalla Francia o dalla Germania al posto del 'Bebote' che non segna

Concludendo Sacchi ha riferito che: Quello sì sarebbe un errore imperdonabile. Credo che, in una simile situazione, si debba fare esattamente il contrario. E cioè, al prossimo rigore che capita, bisogna consegnare il pallone a Camarda e dirgli: « Vai, tranquillo. E se lo sbagli ancora non ci sono problemi...». Questo è il modo corretto per aiutare un ragazzo che, lo ripeto, può diventare un tesoro per il calcio italiano (e molte qualità le ha già mostrate). Camarda è il futuro, vogliamo fermarne la corsa prima che sia lanciato lo sprint? Mi auguro che un simile tesoro venga protetto dalle critiche e sostenuto nell’attimo della debolezza". 

Leggi anche
Pellegatti: “Leao? Problema all’anca, di giorno in giorno capiremo la condizione”
Atalanta-Milan, Sabatini: “Ecco perchè Allegri ha sostituito Leao. Sulle assenze di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA