Atalanta-Milan: 'Leao è durato un tempo, sulla prestazione dei singoli...'

Sulle assenze:“Per i rossoneri la conta degli assenti è diventata significativa soprattutto nella settimana del turno infrasettimanale, cioè quando le venti della Serie A sono tutte uguali, senza impegni europei. Oltre a questa precisazione suggerita dal calendario, ci sono alcune evidenze tecniche. Il Milan non ha gestito bene il vantaggio nel primo tempo, d’accordo. Ma proprio nei momenti difficili si nota l’assenza di Pulisic in fase realizzativa e soprattutto di Rabiot… ovunque“.

Sulla difesa: "Maignan è rimasta la fotografia di quando viene fulminato da Lookman, il nigeriano che è tornato al goal creando (tante) preoccupazioni anche a Tomori. A completare la difesa, al solito più che sufficiente Gabbia e potente Pavlovic nei duelli senza esclusione di colpi con De Ketelaere".

Sul centrocampo: "A centrocampo Saelemakers ha sprigionato vivacità solo quando gli è stato concesso dal pressing atalantino. Ricci si è goduto la gioia del goal, che pure non passerà alla storia per la bellezza del tiro, incastonata in una prestazione giudiziosa. Modric ha dato qualche segnale di stanchezza, comprensibile, nel contesto di una direzione di gioco comunque all’altezza. Fofana è stato inesauribile per generosità, ma decisamente egoista quando ha cercato la soluzione personale anziché l’assist per compagni meglio piazzati. A sinistra poi Bartesaghi ha proposto l’ormai consueta prova sorprendente, considerata l’età".

Su Leao: "Rafa Leao è durato un tempo, poi Allegri l’ha tolto per noia, quella che il portoghese provoca quando dà l’impressione di non esprimersi al 100%. In un paio di occasioni Leao poteva essere servito con più attenzione dai compagni, ma non vale come giustificazione. Gimenez è uscito per infortunio, senza lasciare come al solito tracce nel tabellino. Al posto del messicano, Loftus-Cheek ha dato invece grande dimostrazione di esuberanza tecnica e fisica: è stato il più attivo e presente del Milan. Non lo stesso si può dire per Nkunku, che non ha sfruttato il secondo tempo per lasciare un segno tangibile di sé".