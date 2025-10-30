Nella giornata di ieri è andata in scena la 9^ giornata di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri , questa volta, è andato in trasferta al New Balance Stadium di Bergamo per sfidare l'Atalanta di Ivan Juric. Il match, finito 1-1 grazie ai gol di Samuele Ricci , primo in rossonero, e Ademola Lookman , ha creato diversi pensieri. Il giornalista Carlos Passerini , nel suo ultimo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole a riguardo. Eco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Il Milan rallenta ancora e perde contatto dalla vetta: per questo motivo, i rossoneri fanno bene ora a mettere da parte i sogni tricolori e a pensare alla realtà, cioè al fatto che quel ritmo da primi della classe, con tutte le assenze che iniziano a presentare il conto, non è facile da tenere. Però, a differenza del pari con il Pisa, il punto a Bergamo è uno da tenersi stretti. Questo è un pari che tutto sommato, per come si era messo ad un certo punto, il Milan fa bene a tenersi stretti".