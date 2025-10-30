La prima domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro la Roma capolista; l'altra sabato 8 novembre, alla stessa ora, sul campo del Parma. Ma Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Diavolo - attualmente opinionista per 'DAZN' - non si preoccupa più di tanto per la questione infortuni. E batte, piuttosto, su un altro fattore.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi in Serie A. L’indiscrezione: “Scout rossoneri per due giocatori”. Ecco chi >>>
“Quando guardo il Milan vedo una squadra che sta bene insieme, che è gruppo veramente al di là di tutto. Sembra una squadra con una direzione univoca. Secondo me loro lo sanno che sono inferiori ad altre squadre, ma se vanno al 100% e danno il massimo sono consapevoli di nutrire una speranza”, ha detto l'ex numero 23 rossonero a 'Cronache di Spogliatoio' sul Diavolo di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA