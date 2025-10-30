Pianeta Milan
Ambrosini: "Quando vedo il Milan, vedo una squadra che sta bene insieme. Che è gruppo"

Ambrosini: 'Quando vedo il Milan, vedo una squadra che sta bene insieme. Che è gruppo'
Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan - attualmente opinionista per 'DAZN' -, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri a 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le dichiarazioni del pesarese sul gruppo milanista
Tutto sommato inizio di stagione buono per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo l'iniziale k.o. in casa contro la Cremonese (1-2), sono arrivate le vittorie contro Lecce (2-0), Bologna (1-0), Udinese (3-0), Napoli (2-1) e Fiorentina (2-1) e i pareggi contro Juventus (0-0), Pisa (2-2) e Atalanta (1-1).

Milan, l'opinione di Ambrosini a 'Cronache di Spogliatoio'

Si poteva fare meglio, certo, ma poteva anche andare peggio, considerando la serie interminabile di infortuni che il Milan di Allegri ha dovuto e deve ancora fronteggiare dopo la sosta Nazionali del mese di ottobre. Adesso, prima della nuova sosta del campionato di Serie A, il Diavolo sarà atteso da due partite importanti, da non sbagliare.

La prima domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro la Roma capolista; l'altra sabato 8 novembre, alla stessa ora, sul campo del Parma. Ma Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Diavolo - attualmente opinionista per 'DAZN' - non si preoccupa più di tanto per la questione infortuni. E batte, piuttosto, su un altro fattore.

“Quando guardo il Milan vedo una squadra che sta bene insieme, che è gruppo veramente  al di là di tutto. Sembra una squadra con una direzione univoca. Secondo me loro lo sanno che sono inferiori ad altre squadre, ma se vanno al 100% e danno il massimo sono consapevoli di nutrire una speranza”, ha detto l'ex numero 23 rossonero a 'Cronache di Spogliatoio' sul Diavolo di Allegri.

