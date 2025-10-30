Al termine di Atalanta-Milan 1-1 della 'New Balance Arena', Carlo Pellegatti - esperto giornalista e noto tifoso rossonero - ha commentato il momento del Diavolo a 'Tutti Convocati', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Radio24'. "Se l'Atalanta è più forte del Milan non lo so. Il Milan con Pulisic e Rabiot, con Estupinan, non teme nessuno", la convinzione di Pellegatti sui rossoneri.
"Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre. È il problema della rosa che è ridotta", ha commentato Pellegatti. E chissà che, a gennaio, il direttore sportivo Igli Tare non regali al tecnico Allegri quei 2-3 innesti che servirebbero per completare l'organico.
