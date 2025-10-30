Pianeta Milan
Pellegatti: “Il Milan con Pulisic e Rabiot non teme nessuno. Ma c’è un problema”

Carlo Pellegatti, esperto giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha parlato ieri a 'Tutti Convocati', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Radio24', delle ambizioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri in questa stagione. Le dichiarazioni
Dopo un bel periodo, caratterizzato da tante vittorie (contro Lecce, Bologna, Udinese, Napoli) e dal pareggio contro la Juventus, con ben 4 'clean sheet' e un solo gol subito, per giunta su calcio di rigore, il Milan si è un po' sciolto nelle ultime gare. Non ha perso, è vero (tre punti contro la Fiorentina, pareggi contro Pisa e Atalanta), ma è tornato ad incassare gol, palesando problemi in fase difensiva.

Colpa, con tutta probabilità, dei tanti infortuni che, dopo la sosta Nazionali di ottobre, hanno decimato la squadra di Massimiliano Allegri. Si sono fatti male in tanti, su tutti Adrien Rabiot (con Luka Modrić miglior colpo a centrocampo) e Christian Pulisic, il capocannoniere rossonero con 6 gol e 2 assist nelle prime 8 partite stagionali.

Al termine di Atalanta-Milan 1-1 della 'New Balance Arena', Carlo Pellegatti - esperto giornalista e noto tifoso rossonero - ha commentato il momento del Diavolo a 'Tutti Convocati', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Radio24'. "Se l'Atalanta è più forte del Milan non lo so. Il Milan con Pulisic e Rabiot, con Estupinan, non teme nessuno", la convinzione di Pellegatti sui rossoneri.

"Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre. È il problema della rosa che è ridotta", ha commentato Pellegatti. E chissà che, a gennaio, il direttore sportivo Igli Tare non regali al tecnico Allegri quei 2-3 innesti che servirebbero per completare l'organico.

