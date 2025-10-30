Dopo un bel periodo, caratterizzato da tante vittorie (contro Lecce, Bologna, Udinese, Napoli) e dal pareggio contro la Juventus, con ben 4 'clean sheet' e un solo gol subito, per giunta su calcio di rigore, il Milan si è un po' sciolto nelle ultime gare. Non ha perso, è vero (tre punti contro la Fiorentina, pareggi contro Pisa e Atalanta), ma è tornato ad incassare gol, palesando problemi in fase difensiva.