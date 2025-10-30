Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mourinho: “Ho tanto rispetto per Galliani. Lui e Berlusconi quando vinsi un derby…”

INTERVISTE

Mourinho: “Ho tanto rispetto per Galliani. Lui e Berlusconi quando vinsi un derby…”

Mourinho: “Ho tanto rispetto per Galliani. Lui e Berlusconi quando vinsi un derby…” - immagine 1
Durante l'evento per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport, è andato in scena uno simpatico siparietto tra Mourinho e Galliani
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'evento per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport, oltre a tanti personaggi di grande importanza non sono mancati aneddoti e ricordi passati sulla Serie A. Tra i protagonisti della serata di ieri, spiccano l'ex allenatore dell'Inter del triplate, Jose Mourinho, e lo storico dirigente del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani, due delle figure più importanti del panorama del calcio europeo.

Milan, il siparietto tra Galliani e Mourinho

—  

Ad una domanda legata al triplate nerazzurro Galliani aveva risposto dicendo: "Il Triplete lo ha meritato. Nelle competizioni europee faccio il tifo per le italiane". Un bellissimo riconoscimento da parte di chi, all'epoca, era ritenuto un rivale. La risposta di Mourinho, ovviamente, non è tardata ad arrivare. Lo SpecialOne ha voluto condividere un aneddoto risalente alla sua avventura sulla panchina dell'Inter:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, è emergenza? Tre pareggi nelle ultime gare frenano il ritmo da scudetto

"Nel mio periodo ho vinto e perso. Una volta, quando vinsi un derby, Galliani con Berlusconi entrarono nello spogliatoio per farci i complimenti. Queste sono le piccole grandi cose che definiscono il carattere della gente. Tanto rispetto per lui".

Leggi anche
Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”
Serie A, De Siervo: “Curve ostaggio di criminali. Occorre una riforma come successo in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA