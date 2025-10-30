Durante l'evento per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport, è andato in scena uno simpatico siparietto tra Mourinho e Galliani

Durante l'evento per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport, oltre a tanti personaggi di grande importanza non sono mancati aneddoti e ricordi passati sulla Serie A. Tra i protagonisti della serata di ieri, spiccano l'ex allenatore dell'Inter del triplate, Jose Mourinho , e lo storico dirigente del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani , due delle figure più importanti del panorama del calcio europeo.

Milan, il siparietto tra Galliani e Mourinho

Ad una domanda legata al triplate nerazzurro Galliani aveva risposto dicendo: "Il Triplete lo ha meritato. Nelle competizioni europee faccio il tifo per le italiane". Un bellissimo riconoscimento da parte di chi, all'epoca, era ritenuto un rivale. La risposta di Mourinho, ovviamente, non è tardata ad arrivare. Lo SpecialOne ha voluto condividere un aneddoto risalente alla sua avventura sulla panchina dell'Inter: