Impallomeni: “Il Milan è competitivo e lotterà fino in fondo”

Ordine: 'Atalanta-Milan? Il Diavolo rischia molto per due motivi. Le mosse dalla panchina ...'
L'ex centrocampista della Roma, Stefano Impallomeni, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul Milan di Allegri in chiave scudetto
Dopo il pareggio con il Pisa, il Milan si 'ferma' anche contro l'Atalanta. I rossoneri di Massimiliano Allegri conquistano un solo punto al New Balance Stadium grazie al gol di Ricci al 4 minuto. Molti sono stati i pensieri dei vari opinionisti. Dopo 9 giornate il Milan, da prima in classifica si ritrova a -3 da Napoli e Roma. Molti si son chiesti: ma il Milan è da scudetto? Questo ritmo è da scudetto?

Milan, le parole di Impallomeni

Nel pomeriggio di ieri durante 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex centrocampista della Roma, ha voluto provare a rispondere a questa domanda dicendo che, nonostante tute le big siano vicine, non ci sia una squadra veramente dominante. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Le parole di Stefano Impallomeni: "Il Milan è competitivo e lotterà fino in fondo. In questo campionato con tutte così vicine, faranno la differenza la fortuna, gli imprevisti. Non vedo una squadra dominante".

