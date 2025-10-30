Dopo il pareggio con il Pisa, il Milan si 'ferma' anche contro l'Atalanta. I rossoneri di Massimiliano Allegri conquistano un solo punto al New Balance Stadium grazie al gol di Ricci al 4 minuto. Molti sono stati i pensieri dei vari opinionisti. Dopo 9 giornate il Milan, da prima in classifica si ritrova a -3 da Napoli e Roma. Molti si son chiesti: ma il Milan è da scudetto? Questo ritmo è da scudetto?