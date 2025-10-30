Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Dal Real Madrid e Milan al carcere di Tremembé: la parabola amara di Robinho

INTERVISTE

Dal Real Madrid e Milan al carcere di Tremembé: la parabola amara di Robinho

Dal Real Madrid e Milan al carcere di Tremembé: la parabola amara di Robinho - immagine 1
Dal Real e Milan al carcere, la parabola di Robinho, detenuto nel carcere di Tremembé, in Brasile: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dal Real e Milan al carcere, la parabola di Robinho. L'ex attaccante di Santos Real e Milan sta scontando una pena di ben 9 anni di reclusione dopo la condanna del 2022 per violenza sessuale di gruppo, avvenuta nel lontano 2013. Arrestato nel 2024, il brasiliano ha avuto la possibilità di scontare la pena nel penitenziario di Tremembé, in Brasile.

L'attaccante, ormai 41 enne, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla sua vita da detenuto: "È tutto uguale per tutti. Non ho mai mangiato cibo diverso, né ricevuto trattamenti speciali. Quando non lavoriamo, la domenica possiamo giocare a calcio. Faccio ciò che fanno tutti gli altri".

LEGGI ANCHE

Le visite hanno delle regole: la moglie e i suoi figli possono incontrarlo solo nel fine settimana. Al di fuori delle sbarre, intanto, suo figlio Robson sta seguendo le orme del padre: il giovane ha debuttato nel Santos.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un bomber dalla Francia o dalla Germania al posto del 'Bebote' che non segna

Robinho, inoltre, ha voluto parlare delle varie indiscrezioni riguardanti dei presunti problemi psicologici: "Non ho mai avuto bisogno di farmaci. Le difficoltà ci sono, ma grazie a Dio sto bene con la testa e affronto tutto come gli altri".

Leggi anche
Passerini: “Milan? Il punto di Bergamo è uno di quelli da tenersi stretti”
Impallomeni: “Il Milan è competitivo e lotterà fino in fondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA