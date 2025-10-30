Durante il solito appuntamento con il video di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo dalla fede rossonera ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao, sostituito dopo appena 45 minuti nella partita contro l'Atalanta di Juric martedì sera. Il giornalista sportivo ha riferito he il numero 10 portoghese del Milan ha rimediato un problema all'anca (come riferito dallo stesso Massimiliano Allegri, tecnico rossonero) e che le sue rondini di salute verranno monitorate giorno per giorno in vista dell'appuntamento di domenica contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica assieme al Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole: