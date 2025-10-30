Non è stata una partita facile per Francesco Camarda, giovane di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce. Il centravanti giallo rosso è partito titolare all gara contro il Napoli di Antonio Conte e si è fatto parare un rigore dal portiere Milinkovic-Savic mentre erano sullo 0-0. Pochi minuti dopo, gli azzurri di Conte son passati in vantaggio con un gol che poi ha garantito i 3 punti agli azzurri. Camarda, in lacrime, ha salutato la curva salentina dopo il fischio finale. Durante 'Domenica SPortiva', programma in onda di mercoledì, l'ex giocatore Cicco Graziani ha voluto spendere alcune parole per il giovane Camarda. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Il messaggio di Ciccio Graziani per Francesco Camarda: "Caro Francesco Camarda, è vero hai sbagliato un calcio di rigore importantissimo per la partita di ieri sera, però hai dimostrato grande personalità e soprattutto un grandissimo carattere. I calci di rigore non li sbagliano mai quelli che non li tirano. Ti dirò anche un'altra cosa: non sei ancora maggiorenne ma con quell'errore tu oggi sei diventato assolutamente maggiorenne"
